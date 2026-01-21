Не только в Киеве и Львове: такси заработает в комендантскую еще в 16 городах Украины

С 22 января Uklon запускает круглосуточную работу во время комендантского часа еще в 16 городах Украины, расширив сервис до 19 городов в целом. Решение должно обеспечить людям доступ к пунктам несокрушимости и критически важных локаций в период энергетического кризиса и кризиса безопасности.

Об этом говорится в сообщении компании. Решение принято в рамках государственных мероприятий по преодолению последствий чрезвычайной ситуации и направлено на поддержку мобильности граждан.

Начиная с 22 января, приложения Uklon для райдеров и драйверов будут непрерывно работать в 19 городах Украины. К Киеву, Львову и Ужгороду, где сервис уже действовал 24/7, добавились:

Белая Церковь;

Винница;

Житомир;

Кременчуг;

Кропивницкий;

Полтава;

Черкассы;

Ивано-Франковск;

Каменец-Подольский;

Луцк;

Ровно;

Тернополь;

Хмельницкий;

Черновцы;

Каменское;

Одесса.

Таким образом, жители этих городов смогут воспользоваться такси даже в период действия комендантского часа, однако при условии соблюдения действующих правил безопасности. В Uklon объясняют, что водители-партнеры, которые имеют соответствующие пропуска, смогут перевозить пассажиров к пунктам несокрушимости, обогрева, медицинским учреждениям, вокзалам и другим критически важным локациям.

По состоянию на 21 января в большинстве городов для передвижения во время комендантского часа необходим специальный пропуск. Исключением остается Киев, где его не требуют, если человек направляется к пунктам несокрушимости или обогрева. В то же время компания предостерегает: правила могут меняться в зависимости от решений областных военных администраций.

Из-за ситуации с безопасностью приложения Uklon для райдеров и драйверов не будут работать в комендантский час в Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Николаеве, Сумах, Харькове, Херсоне и Чернигове. Также сервис не будет предоставляться в Буковеле.

В компании отмечают, что остаются открытыми к сотрудничеству с местными властями и готовы оперативно восстанавливать работу там, где это позволит ситуация с безопасностью. Во время отключений электроэнергии или перебоев со связью вызвать такси через приложение может быть сложно. В Uklon советуют воспользоваться мобильной веб-версией сервиса:

скопировать ссылку https://m.uklon.com.ua и вставить ее в браузер;

и вставить ее в браузер; авторизоваться;

выбрать адреса "откуда" и "куда" (можно использовать сохраненные);

выбрать класс авто и подтвердить заказ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, для украинцев изменены правила передвижения в комендантский час. Причина – чрезвычайная ситуация в энергетике. Одновременно с этим правоохранители усилят патрулирование.

