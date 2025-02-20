'Сухо, холодно, антициклон': синоптик уточнила прогноз на пятницу и назвала дату потепления в Украине. Карта

В пятницу, 21 февраля, по всей территории Украины сохранится прохладная погода без существенных осадков. Лишь на юге нашей страны прогнозируется сильный ветер.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что потепление ожидается с 25 февраля.

"С погодой в Украине все стабильно. Сухо, холодно, антициклон, арктическая воздушная масса. Поэтому и завтра в Украине без существенных осадков", – говорится в сообщении.

Ночью температура будет колебаться от -10 до -15 °C, а на востоке – от -12 до -19 °C. В течение дня температура составит от -1 до -6 °C.

Как отметила Наталья Диденко, сейчас в Украине царит однообразная погода, поэтому завтра в южных регионах "атмосфера решила разбавить ее сильным ветром", который может достигать 15-20 м/с.

В Киеве 21 февраля осадков не ожидается: ночью термометр покажет от -10 до -12 °C, а днем – около 5 °C мороза.

"Сроки потепления пока неизменны – с 25 февраля!" – резюмировала синоптик.

Напомним, по информации Укргидрометцентра, в Украине до конца недели удержится холодная погода, на выходные морозы даже усилятся. В то же время, снегопады не будут сильными и пройдут только в нескольких регионах.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Наталки Диденко, арктический циклон еще несколько дней будет удерживать в Украине морозную погоду, но уже скоро ситуация изменится. Синоптики прогнозируют, что настоящее потепление придет с 24 февраля.

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