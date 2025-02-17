Морозы начнут отступать: синоптик рассказала, когда в Украину ворвется потепление

Холодный арктический циклон будет еще несколько дней содержать в Украине морозную погоду, однако уже вскоре ситуация изменится. Синоптики прогнозируют, что настоящее потепление придет с 24 февраля.

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Пока же температура будет оставаться низкой. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в ближайшую ночь ожидается до -15 градусов, а на востоке и северо-востоке может опуститься до -19.

Днем во вторник, 18 февраля, морозы слегка отступят, температура воздуха удержится на уровне -1...-6 градусов, однако значительного потепления пока ждать не стоит. Осадков в большинстве регионов завтра не предполагается.

В Киеве 18 февраля погода будет сухой. Ночная температура опустится до -12...-14 градусов, днем станет немного теплее – около -2...-4 градуса.

В общем, холода еще будут держаться до конца недели, но уже с 24 февраля температура начнет стабильно повышаться, и в Украину ворвется долгожданное потепление.

Следует отметить, что в течение новой недели в Украине сохранится холодная зимняя погода с сильными морозами. Столбики термометров кое-где опустятся до -18 градусов, в некоторых регионах ожидается снег. Минусовые температуры охватят даже юг страны.

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