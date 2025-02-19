Морозы не отступят? Синоптики дали прогноз до конца недели в Украине. Карта

В Украине до конца недели сохранится холодная погода, и в субботу и воскресенье морозы даже усилятся. В то же время снегопады не будут сильными и коснуться лишь нескольких регионов.

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Об этом свидетельствует прогноз погоды от Украинского гидрометеорологического центра. Синоптики поделились метеоданными на своем официальном сайте.

В среду, 19 февраля, осадки ожидаются на севере и северо-западе. Там будет облачно и пройдет небольшой снег.

Температура днем по Украине – примерно -1...-3 (Закарпатская, Одесская, Николаевская области и Крым – от +2 до -3). Исключение – центр и восток, где термометры покажут от -2 до -5 градусов. На Харьковщине, Луганщине и Донетчине будет еще холоднее, от -4 до -7 днем.

В четверг, 20 февраля, небольшой снег пройдет частично в центре, на юге, а также в Сумской и Харьковской областях.

Ночью температура упадет до -10...-12 градусов, а на востоке даже до -16. В южной части Украины, а также на Закарпатье, температурный диапазон ожидается в пределах от -6 до -10.

Днем в среднем от -3 до -5, на востоке до -7 мороза. Закарпатье и юг – от +1 до -4 градусов.

В пятницу, 21 февраля, небольшой снег синоптики прогнозируют только на Херсонщине и в Крыму.

Ночью будет от снова от -10 до -12, на востоке до -15 градусов. Закарпатье и юг – от -6 до -10.

В пятницу днем термометры покажут от -3 до -6. Не настолько холодно будет в Закарпатской области и в южной части страны. Там УкрГМЦ прогнозирует от +1 до -4 градусов.

В субботу, 22 февраля, по всей Украине – без осадков.

Ночью от -10 до -16 (крайний запад – от -7 до -11 градусов).

Днем от в среднем по стране -4...-6, на юге -1...-5, крайние западные области – от +1 до -3 градусов. На Сумщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине днем ожидается от -5 до -9 мороза.

Воскресенье, 23 февраля, Харьковская, Запорожская, Луганская и Донецкая области проведут с небольшим снегом.

Синоптики ожидают в темное время суток от -12 до -16, хотя на западе только -5...-9 мороз.

В светлое время суток на западе Украины потеплеет, термометры покажут от 0 до +2, а местами даже до +4 градусов. На остальной территории – мороз в диапазоне -2...-6, на востоке до -7 градусов.

Как ранее писал OBOZ.UA, холодный арктический циклон будет еще несколько дней удерживать в Украине морозную погоду, однако уже вскоре ситуация изменится. Синоптик Наталья Диденко считает, что настоящее потепление придет с 24 февраля.

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