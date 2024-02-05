Сугробы снега высотой два метра и метель: в Карпатах бушует мощная непогода. Фото

В украинских Карпатах бушует зимняя непогода. Гору Поп Иван Черногорский замело снегом, высота сугробов достигла двух метров.

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Об этом 5 февраля сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Пресс-служба ведомства также опубликовала фото высоких снежных заносов в горах.

"Сугробы снега высотой два метра и метель. Именно такая погода сейчас на горе Поп Иван Черногорский. А еще сильный ветер и снег, который продолжает заметать все вокруг", – говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели также настойчиво призывали всех беречь себя и не отправляться при такой погоде в горы.

Поп Иван Черногорский – одна из самых высоких вершин украинских Карпат, ее высота – 2028,5 м. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в Украине, в частности сильном северо-западном ветре, с порывами до 25 метров в секунду.

– В понедельник Киев накрыл сильный снегопад, видимость на дорогах города сильно упала. Объявлен I уровень опасности, желтый.

– По данным синоптиков на этой неделе в Украине ожидается существенное потепление. В некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +14.

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