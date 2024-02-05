В Украину в феврале ворвется весеннее тепло: синоптики рассказали, где будет до +14 в начале недели. Карта

В Украине в начале новой недели ожидается существенное повышение температуры. В некоторых регионах нашей страны столбики термометров поднимутся до весенних +14 градусов.

Видео дня

При этом потепление будет сопровождаться осадками в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 5 февраля, по всей территории нашей страны синоптики прогнозируют существенные осадки. На западе и юге Украины будет идти дождь, а в центре и на северо-востоке ожидается мокрый снег.

Самая высокая температура в этот день будет в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской областях и в Крыму – до +12 градусов. На севере и востоке в течение дня столбики термометров покажут +4…+6.

На западе Украины будет незначительно теплее. В течение дня прогнозируется +5…+7 градусов, а на Закарпатье до 11 градусов тепла.

Во вторник, 6 февраля, осадки отступят с большинства областей. Дождь с мокрым снегом возможен только в Житомирской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Также осадки вероятны в Винницкой, Хмельницкой, Ривненской, Тернопольской и Волынской областях.

В других регионах ожидается переменная облачность. В большинстве областей температурные показатели не претерпят существенных изменений. Лишь на западе Украины будет наблюдаться по-весеннему теплая погода.

В Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях синоптики прогнозируют +10…+13 градусов. При этом на востоке и севере нашей страны температура будет кардинально отличаться. Здесь синоптики прогнозируют +1…+3 градуса.

В среду, 7 февраля, небольшой дождь прогнозируется в Волынской, Ривненвской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Также осадки вероятны в этот день в Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

В этот день тепло с запада распространится на всю территорию Украины. В западных регионах температура сохранится на отметках +10…+13 градусов. В центре и на востоке Украины ожидается +6…+10 градусов.

Также весенние температурные показатели будут на юге. В Одесской, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму воздух прогреется до +14 градусов.

В столице в этот день также значительно потеплеет. Столбики термометров в Киеве поднимутся до +8 градусов. При этом в течение дня возможен небольшой дождь.

Ранее синоптикиня рассказала, какие "сюрпризы" готовит погода. В частности, украинцам следует готовиться и к заморозкам, и к потеплению.

Напомним, в начале февраля сурок Тимка III, проживающий на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина в Змиевской общине, спрогнозировал, когда в Украину придет весенняя погода. Он предположил, что весна приедет к нам за 6 недель.