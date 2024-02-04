Будет очень ветрено: украинцев предупредили об ухудшении погоды в понедельник, 5 февраля

В Украине в понедельник, 5 февраля, ожидается сильный северо-западный ветер. Его порывы будут достигать 15-20, иногда даже 25 метров в секунду.

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Штормовое предупреждение на своем канале в Telegram сделала синоптик Наталья Диденко. "Внимание! Понедельник в Украине будет очень ветреным!" – написала она и посоветовала быть осторожными на улице.

Украинский гидрометеорологический центр уточнил, что штормовых порывов, которые соответствуют І (желтому) уровню опасности, не будет в Закарпатской области.

В большинстве областей к сильному ветру присоединятся атмосферные фронты с дождями и мокрым снегом.

В то же время температура воздуха определенным образом нивелирует некомфортные метеоявления, будет достаточно высокой. В течение дня ожидается +3...+9, на юге до +12 градусов.

В Киеве 5 февраля Диденко прогнозирует северо-западный ветер со штормовыми порывами до 17-22 метров в секунду. Также будет идти дождь с мокрым снегом. Ночью в столице +2, днем +5 градусов.

Синоптик ожидает, что 6 февраля ветер утихнет, осадки ослабеют, но будет облачно.

Потепление до +10...+15 градусов Диденко прогнозирует ориентировочно на 10, 11, 12 февраля.

"Однако не забываем – еще царит февраль, поэтому такое потепление еще может чередоваться с похолоданием", – добавила эксперт.

Как писал OBOZ.UA, согласно "прогнозу" сурка Тимки III, проживающего на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина в Змиевской громаде, весна приедет в Украину примерно за шесть недель.

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