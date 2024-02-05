Киев утром покрыл сильный снегопад. Фото и видео непогоды

Киев в понедельник, 5 февраля, утром покрыл сильный снегопад. В результате непогоды видимость на дорогах города сильно упала.

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Об этом сообщили в социальных сетях. В столице объявлен I уровень опасности, желтый.

"Снегопад в столице", – подписывают свои видео киевляне.

На опубликованных в соцсетях видеозаписях можно увидеть последствия непогоды, в частности, видимость на улице сильно упала.

В Киеве и Киевской области в понедельник, 5 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду, дождь и мокрый снег, а также порывы ветра 17-22 м/с. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Воздух в регионе максимально прогреется до +7°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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