Суд в Италии разрешил усыновить ребенка из Украины, мать которого жива, а отец пропал без вести на войне: что происходит

В итальянском городе Лечче (регион Апулья) суд принял решение об усыновлении украинского ребенка иностранной семьей, несмотря на действие моратория на межгосударственное усыновление. Девочка была эвакуирована в Италию из-за войны, то есть имела временный приют. Ее мать жива, а отец пропал без вести на войне в Украине.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Омбудсман отметил, что теперь требует обжалования решения суда и возвращения ребенка к его семье на родине.

Сломанная система

"Итальянский суд сломал межгосударственную систему по усыновлению, передав украинского ребенка в иностранную семью. Требуем возвращения ребенка и обжалования решения! В Украине действует мораторий на межгосударственное усыновление. Такой запрет обусловлен войной, чтобы защитить эвакуированных и вынужденно перемещенных украинских детей – детей, родители которых пропали без вести при особых обстоятельствах, детей, родители которых защищают страну", – заявил Дмитрий Лубинец.

Девочка была эвакуирована в Италию еще в 2022 году.

"Критическим является то, что отец ребенка пропал без вести, защищая Украину! Мать жива и не лишена родительских прав. Это решение грубо нарушает международные стандарты защиты прав ребенка. Ведь приоритет один – сохранение ребенка в его семье и государстве рождения. Но в этом конкретном случае итальянский суд не только проигнорировал мораторий, но и факт наличия у ребенка семьи: мамы и родных сестер!", – подчеркнул омбудсмен.

По его словам,"по факту итальянский суд оставил без внимания реальное участие родителей в деле, ограничившись формальным признанием их "заочного присутствия", – включая отца".

Разъединение с родными

"Более того, ребенок был разъединен со своими родными сестрами, которые уже возвращены в Украину. Это сознательное разрушение семьи, нарушение права ребенка на сохранение семейных связей, игнорирование международного права. Кроме этого решению итальянского суда предшествовали системные нарушения: отстранение украинских законных представителей, назначение иностранных опекунов, ограничение доступа украинских дипломатов к детям", – отметил Дмитрий Лубинец.

Омбудсман подчеркнул, что занимает безальтернативную позицию: решение итальянского суда должно быть немедленно обжаловано; ребенок должен быть немедленно возвращен в Украину матери.

Соответственно, уполномоченный по правам человека направил письмо реагирования к украинскому правительству "с целью безотлагательного принятия мер для воссоединения семьи". Также он призвал международное сообщество "реагировать немедленно" на действия указанного итальянского суда.

Что предшествовало

Отдельно Дмитрий Лубинец отметил, что располагает информацией об "аналогичных рисках в отношении других 82 детей из Чинадиевского дошкольного учебного заведения".

Напомним: с начала полномасштабного вторжения Чинадиевский детдом, что на Закарпатье, не может вернуть из Италии почти три десяти своих воспитанников. Эта страна категорически отказывается отдавать украинских сирот на родину.

Как рассказала OBOZ.UA директор детдома Светлана Софилканич, после 24 февраля в детский дом перевели воспитанников с оккупированных территорий. А часть их воспитанников отправили в Италию на оздоровление. Однако итальянские суды не признали опекунами украинских законных представителей и назначили им своих, итальянских. А те уже действовали, как считали нужным.

Причем в итальянских семьях этих детей пугают войной в Украине и врут им, что Закарпатье бомбардируют.

Как сообщал OBOZ.UA, только с начала 2026 года в Украину удалось вернуть 150 детей, которых похитила Россия. Всего в рамках инициативы Bring Kids Back UA домой удалось вернуть более 2100 украинских детей.

РФ должна вернуть Киеву более 19,5 тыс. детей. При этом Россия предлагала обменивать похищенных украинских детей на пленных в Украине оккупантов, что является вне понимания, не говоря уже о международном праве.

