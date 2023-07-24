Стреляли в воздух и дрифтовали: под Ужгородом 'гонщики' устроили опасные развлечения и попытались скрыться от полиции. Фото и видео

Вблизи Ужгорода на Закарпатье компания гонщиков устроила гонки и дрифты с нарушением правил и стрельбой в воздух. Полиция заблокировала "мажоров" на трассе, часть из них бросили авто и сбежали через поле кукурузы.

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Об инциденте 23 июля рассказал закарпатский журналист Виталий Глагола. В своем Telegram-канале он опубликовал фото и видео с места происшествия (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вблизи Ужгорода нацпол разогнал сборище мажоров-гонщиков. Один со взлета водителей, выезжая с заправки, выпустил обойму в воздух из окна своей Mazda 6. Сейчас его задержали, в салоне авто обнаружили пистолет. Стрелком оказался гражданин Азербайджана", – говорится в публикации.

Журналист добавил, что остальные водители устраивали гонки прямо на трассе Киев – Чоп на отрезке между селами Холмок и Сюрте.

На место прибыла патрульная полиция и перекрыла трассу с двух сторон, заблокировав "гонщиков" на заправке. Часть из них бросили машины и скрылись полем через кукурузу.

Полиция проверяет авто водителей на наличие запрещенных веществ и предметов. Также их проверяют на состояние опьянения, рассказал Виталий Глагола.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Виннице ранее мужчина на BMW устроил дрифт на людной площади и тротуаре. Ему выписали штраф, выяснилось, что его лишили прав еще в 2021 году за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

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