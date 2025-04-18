Страстная суббота: значение и запреты в этот день

Страстная суббота, также называемая Великой, завершает собой Страстную неделю. Это особый момент, когда христиане завершают подготовку к Пасхе и настраиваются правильно встречать самый большой праздник года.

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С одной стороны – это скорбный день, когда следует оплакивать жертву Христа, с другой – дух Пасхи уже витает в воздухе. OBOZ.UA рассказывает, что нужно успеть в субботу и чего в этот день делать нельзя.

Значение Страстной субботы

Согласно церковным представлениям, Пасхальная суббота является днем скорби. Этот день Иисус Христос провел во гробе, а его душа, как считается, спустилась в ад, чтобы возвестить всем, кто там находится, о предстоящей победе жизни над смертью.

У православных существует традиция схождения Благодатного огня. Оно происходит как раз в день перед Пасхой. В Иерусалимском Храме Воскресения православный патриарх уединяется в часовне Гроба Господня (кувуклии), а вскоре выносит оттуда зажженную свечу. Считается, что она возгорается сама по себе и знаменует благословение для мира еще на один год.

Вынесение Благодатного Огня символизирует выход из Гроба Света истинного, то есть Воскресения Господа. Далее его передают между присутствующими на церемонии верующими и развозят по всему миру.

Традиции Великой субботы

В церквях в этот день проводятся особые богослужения. Вокруг зданий проводят крестный ход с Плащаницей. Перед наступлением прлуночи реликвию переносят на Престол, где она остается в течение 40 дней – до наступления праздника Вознесения.

Верующие должны посетить храм в этот день и пробыть там всю ночь – отбыть всенощную службу и лично услышать известие о Воскресении Христовом. Если же попасть в церковь в Великую субботу не удается, нужно провести день в молитве и покаянии, зажечь свечу перед домашней иконой и попросить у бога отпущения грехов. Также можно просить прощения у тех, кого мы обидели, и простить своих обидчиков.

В этот день завершают последние приготовления к празднику. В субботу можно выпекать пасхи и красить пасхальные яйца. А еще собирать корзину с продуктами для освящения.

В отличие от Страстной пятницы, строгий пост в этот день держать не нужно, однако питаться следует очень сдержанно и ограничиваться хлебом, водой и плодами.

Что нельзя делать в Страстную субботу

Очень желательно воздерживаться в этот день от любого веселья. Суббота Страстной недели считается днем скорби.

Следует воздержаться от тяжелого физического труда. Также наши предки откладывали в праздник любое рукоделие. Впрочем сейчас церковь позволяет вышивать, вязать, и т.д., если это доставляет удовольствие.

Не стоит в этот день работать на земле и ходить на охоту и рыбалку. Животных в Великую субботу обижать запрещено.

Так же не следует обижать или ругать людей. Вместо этого нужно мириться и улаживать конфликты, помогать друг другу. В просьбах о помощи в субботу тоже не отказывают.

Из народных примет следует запрет что-то отдавать из дома или одалживать деньги. Это приведет к долгам на весь год.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что церковь советует класть в пасхальную корзину, а каким предметам в ней совсем не место.

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