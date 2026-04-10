Страстная пятница: главные традиции и запреты этого дня

Страстная пятница считается одним из важнейших дней для христиан. Именно в этот день вспоминают страдания и распятие Иисуса Христа, который, по верованию, пожертвовал собой ради спасения человечества.

Поэтому Страстную пятницу связывают с тишиной, скорбью, молитвой и внутренним осмыслением. OBOZ.UA рассказывает о традициях и запретах этого дня.

Главные традиции Страстной пятницы

Название этого дня происходит от слова "страсти", то есть муки, которые пережил Иисус. Страстная пятница завершает самый строгий период Великого поста и предшествует Пасхе. В храмах в этот день не проводят обычной литургии, зато происходят особые службы, во время которых верующие вспоминают последние часы земной жизни Христа.

Одним из важнейших событий дня является вынесение Плащаницы – символического полотна с изображением положенного во гроб Спасителя. Верующие приходят в храм, чтобы помолиться, поклониться святыне и провести это время в тишине.

Этот день принято проводить спокойно, без шумных развлечений, споров и суеты. Для многих Страстная пятница является временем молитвы, тишины и сосредоточения на духовном.

Важной традицией остается строгий пост. Многие верующие в этот день ограничиваются лишь хлебом и водой или вообще воздерживаются от еды до вечера.

Также сохранилась традиция приносить домой зажженные свечи после богослужения. Им давали догореть, считая это символом очищения и защиты дома.

Еще одна важная часть дня – поход в храм. Именно посещение службы и поклонение Плащанице для многих является главным духовным смыслом Страстной пятницы.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

С этим днем связано больше всего запретов в году. В народной традиции считается, что в этот день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами.

Не советуют стирать, шить, убирать, а также браться за любую работу, которая нарушает атмосферу тишины и скорби. Также нельзя веселиться, праздновать или устраивать громкие события.

Отдельно отмечают и на внутреннем состоянии человека. В Страстную пятницу не рекомендуется ссориться, выяснять отношения или допускать злость и обиды. По народным верованиям, нарушение этих правил может принести слезы или неудачи в течение года.

Печь паски в Страстную пятницу также не рекомендуют. Считается, что лучше завершить основные приготовления еще в Чистый четверг.

