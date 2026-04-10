'Страшная проблема': Буданов объяснил, что не так с отношением к уклонистам в Украине

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов прокомментировал отношение в обществе к мужчинам, которые уклоняются от мобилизации и критикуют работников территориальных центров комплектования (ТЦК). Он считает, что таким лицам стоит посмотреть на ситуацию с другой стороны и "повзрослеть".

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу". Генерал-лейтенант добавил, что сейчас украинцам не хватает единства.

Проблема разделения общества на "героев" и уклонистов

По словам Буданова, в украинском обществе есть "страшная проблема", которая может провести к расколу.

"У нас герой – тот, кто воюет сейчас реально на фронте, проливает кровь. Все становятся на колени, когда несут гробы. И у нас так же герой, который записывает видосики "как я, извините, послал на три буквы ТЦК" или "как я перебежал "зеленку" через границу" – а вы тупые тут вот оставайтесь. И они оба – герои одновременно! Это страшная проблема. Она показывает отсутствие единства", – считает руководитель ОП.

Он также отметил, что в условиях, когда одновременно героем считают как воина-защитника, так и уклониста, общество не сможет достичь значительного прогресса, а существование Украины вообще может оказаться под угрозой

"Повзрослейте, пожалуйста, посмотрите на мир, ну, со стороны попробуйте посмотреть. Что будет, когда все станут уклонистами? Останется ли Украина на политической карте мира? Нет, не останется. Чтобы даже там мыслей не возникало: нет, не останется. Не будет ее, названия такого даже не будет. И жить здесь некому будет: зря многие думают, что обойдется: эти такие, а другие придут – как-то решим. Нет, не решите. Абсолютно не решите. Заберут все", – резюмировал Буданов.

Напомним, ранее Буданов высказался по поводу возможных изменений в сфере мобилизации и работы ТЦК. По его словам, пока идет война, кардинально решить эти проблемы невозможно, а до завершения боевых действий мобилизация будет оставаться необходимой.

Как писал OBOZ.UA, также Буданов проинформировал, что представители администрации президента США Дональда Трампа могут впервые посетить Украину. Эта поездка потенциально может состояться уже в апреле. Делегацию вероятно возглавят спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

