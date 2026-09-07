Спецназовец ГУР Минобороны «Девятый» и Павел Зибров представили совместную песню ко Дню военной разведки Украины

К официальному Дню военной разведки Украины спецназовец "Девятый" вместе с легендой украинской сцены Павлом Зибровым представят новую песню "Мы – остров". Это трек об истории ГУР, боевых выходах и самом ценном для едва ли не каждого украинского защитника – семье, которая ждёт дома.

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Идея песни возникла у Девятого ещё в прошлом году, когда он услышал песню Павла Зиброва "Невидимые герои", однако пока шла работа над совместным треком , дата его релиза случайно пришлась на профессиональный праздник украинских разведчиков.

"Для меня трек, который сегодня, в наше время, хочется слушать, должен быть таким, под который можно хорошенько с кем-нибудь подерёться", – говорит Дев’ятый."Мне захотелось добавить в эту песню жизни, драйва. Чтобы те, о ком она написана, ворвались в этот трек и сказали своё слово. Мы, как настоящие разведчики, добавили шума и хаоса".

"Невидимые герои" обрели новое настроение, нерв и ощущение той реальности, в которой живут украинцы: жестокой, но настоящей. Трек стал более современным, но не утратил своего главного, первоначального смысла, скорее наоборот. "Есть вещи, которые невозможно придумать или прочувствовать до конца, если ты сам этого не пережил. И когда человек, который был на войне и знает её изнутри, привносит в музыку собственные эмоции и свой опыт, это чувствуется. В этом и заключается особая сила участия Девятого в этой работе", – рассказывает Павел Зибров. "Мне нравится, что в результате получился действительно современный трек, но при этом он не утратил главного смысла "Невидимых героев" в оригинальном звучании".

Во время совместной работы Павел Зибров и Дев’ятий быстро нашли общий язык. "Я вообще не знал, чего ожидать, на что настраиваться, ведь подход к музыке и творчеству у всех может быть разным. Но Дев’ятий оказался очень классным, искренним человеком, с ним чрезвычайно приятно общаться. Работа была очень атмосферной, я бы сказал, что очень легкой в человеческом плане", – говорит певец.

Трек уже доступен для прослушивания на YouTube, Spotify и Apple Music.