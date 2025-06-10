"Современное варварство": в Совете церквей резко отреагировали на повреждение фасада Софии Киевской
Собор Софии Киевской является одним из древнейших храмов Украины времен Киевской Руси. Строительство храма началось еще при князе Владимире Великом, который крестил Русь, и завершилось в XI веке. А теперь собор разрушают российские захватчики.
Храм входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому россияне в очередной раз проявили варварство, когда во время их удара по Киеву была повреждена София Киевская, заявил Всеукраинский совет церквей.
"Храм уцелел в 13 веке во время монголо-татарского нашествия. При Иосифе Сталине его хотели снести. Храм прошел через Вторую мировую войну и остался целым и невредимым. И только современные варвары из России, у которых нет ничего святого, нанесли удар, из-за которого София Киевская сегодня пострадала", – отметили в Совете церквей.
Как сообщал OBOZ.UA, под утро вторника взрывная волна вызвала разрушение карниза на главной апсиде Софийского собора, исторического памятника национального значения с XI века.
Интерьер храма не пострадал, однако любые вибрационные нагрузки от взрывов представляют серьезную угрозу для сохранности конструкции.
При этом повреждение Софии Киевской – не единственное проявление такого варварства. С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты уничтожили и повредили не менее 670 храмов и молитвенных домов, убили 60 священнослужителей различных церквей и религиозных организаций. Также многие священники и пасторы были незаконно арестованы и находятся в российском плену, отметили в Раде.
Причем тотальный контроль за религиозной жизнью и незаконные аресты священнослужителей разных конфессий продолжаются на временно оккупированных территориях и сейчас.
"Мы, главы украинских церквей и религиозных организаций, обращаемся ко всему цивилизованному миру с просьбой принять все меры, чтобы остановить варварство, которое совершает Российская Федерация, нанося ракетно-дронные удары по вековым святыням и храмам, беря в плен и преследуя христиан и других религиозных деятелей из-за их убеждений и веры", – обратился Совет церквей к мировому сообществу.
Напомним, что на повреждение Софии Киевской отреагировал и украинский президент Владимир Зеленский. Он отметил, такие действия вообще недопустимы. Но не для "бесноватых с "Шахедами" и красной кнопкой" россиян.
"Надо на это реагировать. Надо их останавливать, и это не только нам в Украине надо - весь мир выиграет от принуждения России к миру", – заявил украинский лидер.
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