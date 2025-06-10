'Этот храм – душа Украины': Россия повредила Софийский собор в Киеве, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото

В Киеве в результате ночной российской атаки во вторник, 10 июня, был поврежден исторический памятник национального значения – Софийский собор. Взрывная волна вызвала разрушение карниза на главной апсиде.

Видео дня

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий. Это одно из немногих уцелевших сооружений времен Киевской Руси.

"Этой ночью враг снова ударил в самое сердце нашей идентичности. Поврежден Софийский собор в Киеве – святыня, которая пережила века и символизирует рождение нашей государственности. Взрывная волна вызвала разрушение карниза на главной апсиде памятника национального значения. Этот храм XI века – это душа всей Украины", – написал Точицкий.

Министр добавил, что также ночью пострадала Одесская киностудия – повреждены павильоны, складские помещения, декорации и автотранспорт. Полностью уничтожены декорации к фильму "Довженко".

Софийский собор, или София Киевская – собор XI века в Киеве. Изначально построен в византийском стиле, но подвергся многочисленным разрушениям, в XVII-XVIII веках был реставрирован, принципиально изменил свой облик и теперь является образцом украинского барокко. Одно из немногих уцелевших сооружений времен Руси. Является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева в ночь на 10 июня в результате вражеской атаки был поврежден известный стадион "Спартак" на улице Кирилловской. В частности, пострадали беговые дорожки и административное здание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!