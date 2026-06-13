Сокровища языка: пять украинских слов, значение которых мало кто знает

Украинский язык богат колоритными словами. Некоторые из них мы слышим крайне редко и тем более не используем в повседневной речи.

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OBOZ.UA представляет подборку интересных редкоупотребимых слов, значение которых знают не все. Некоторые из них являются диалектными, то есть употребляются в определенном регионе.

Чтобы обогатить словарный запас или просто ознакомиться с несколькими такими звучными и красивыми вариантами, предлагаем вашему вниманию следующие редкоупотребительные слова.

Пацьорки. Когда слышишь это слово, сразу представляется что-то яркое и праздничное. Словарь украинского языка фиксирует, что это слово является диалектным и имеет два значения:

1. Ожерелье. Употребляется только во множественном числе. Нашёлся подарок и для матери Насти – царгородская парча на керсетку и бирюзовые пацьорки с Афона (Тулуб, Людолови, І, 1957, 60).

2. Веревки, нитки, шнурки, пряди и т. п. Употребляется и в единственном, и во множественном числе. Большие пацьорки спускались на уши кучерями (Мирный, III, 1954, 154);

Цимбор – приятель, побратим, друг. Также является диалектным.

Чувал – большой мешок из грубой ткани для зерна или картофеля. Синонимом к нему является лантух. Внизу, среди кустарников, ходили женщины, набивая чувалы сухими листьями (Шиян, Избр., 1947, 40).

Калапуцькати – диалектное слово, означающее перемешивать.

Настільник – то же самое, что скатерть. То, что стелют на стол. Лазар увидел высокий дом с одним окном, довольно чистый, с аккуратно застеленной кроватью, столом под настильником (Коцюб., II, 1955, 194).

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