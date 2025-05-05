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Сочный и очень быстрый шашлык из филе с овощами: рассказываем, в чем замариновать
Шашлыки можно готовить не только из одного мяса, но еще и добавив овощи, сало, картофель, лук. Очень важно – правильно замариновать мясо.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень сочного и вкусного шашлыка из куриного филе, с кабачками и грибами.
Ингредиенты:
- Куриное бедро 500 г (филе)
- Кабачок 1 шт
- Шампиньоны 300 г
- Лук красный 1 шт
- Паприка молотая 1 ч.л
- Соль 1 ч.л
- Черный перец 1/3 ч.л.
- Базилик свежий 1 веточка.
- Растительное масло 3 ст.л
Способ приготовления:
1. Куриное бедро без костей и шкуры нарезаем не большими кусочками, примерно как дольки кабачка.
2. В одной посуде со всеми овощами маринуем со специями 2 часа.
3. На шампуре чередуем мясо с овощами. На углях готовым примерно 15 минут постоянно переворачивая.
Готовые шашлыки поливаем чесночным соусом!
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