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Сочный и очень быстрый шашлык из филе с овощами: рассказываем, в чем замариновать

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт шашлыка

Шашлыки можно готовить не только из одного мяса, но еще и добавив овощи, сало, картофель, лук. Очень важно – правильно замариновать мясо.

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В чем мариновать мясо для шашлыка

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень сочного и вкусного шашлыка из куриного филе, с кабачками и грибами. 

Вкусный и сочный шашлык

Ингредиенты: 

  • Куриное бедро 500 г (филе)
  • Кабачок 1 шт
  • Шампиньоны 300 г
  • Лук красный 1 шт
  • Паприка молотая 1 ч.л
  • Соль 1 ч.л
  • Черный перец 1/3 ч.л.
  • Базилик свежий 1 веточка.
  • Растительное масло 3 ст.л

Способ приготовления: 

1. Куриное бедро без костей и шкуры нарезаем не большими кусочками, примерно как дольки кабачка.

Филе для шашлыка

2. В одной посуде со всеми овощами маринуем со специями 2 часа. 

Сколько мариновать шашлык

3. На шампуре чередуем мясо с овощами. На углях готовым примерно 15 минут постоянно переворачивая.

Сколько готовить шашлык на огне

Готовые шашлыки поливаем чесночным соусом! 

Готовые шашлыки

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