Сочный и очень быстрый шашлык из филе с овощами: рассказываем, в чем замариновать

Шашлыки можно готовить не только из одного мяса, но еще и добавив овощи, сало, картофель, лук. Очень важно – правильно замариновать мясо.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень сочного и вкусного шашлыка из куриного филе, с кабачками и грибами.

Ингредиенты:

Куриное бедро 500 г (филе)

Кабачок 1 шт

Шампиньоны 300 г

Лук красный 1 шт

Паприка молотая 1 ч.л

Соль 1 ч.л

Черный перец 1/3 ч.л.

Базилик свежий 1 веточка.

Растительное масло 3 ст.л

Способ приготовления:

1. Куриное бедро без костей и шкуры нарезаем не большими кусочками, примерно как дольки кабачка.

2. В одной посуде со всеми овощами маринуем со специями 2 часа.

3. На шампуре чередуем мясо с овощами. На углях готовым примерно 15 минут постоянно переворачивая.

Готовые шашлыки поливаем чесночным соусом!

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