Сочные житомирские беляши с мясом: рецепт сытного блюда от Эктора Хименеса-Браво
Домашние беляши – блюдо, которое любят все. А готовить их можно на дрожжевом тесте, а также использовать лаваш. А для начинки идеально подойдет мясной фарш.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусных житомирских беляшей с мясом.
Ингредиенты:
- Смесь молока и воды – 230 г
- Дрожжи сухие – 4 г
- Сахар – 1 ч. л.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Мука – 350 г
- Масло растительное – 20 г.
Для сочной начинки:
- Фарш говяжий – 300 г
- Лук репчатый – 170 г
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. В теплую смесь молока и воды добавляем дрожжи, сахар, соль. Перемешиваем. Добавляем муку, замешиваем тесто, вливаем растительное масло, еще раз хорошо вымешиваем.Оставляем под полотенцем в теплом месте на 1-1,5 часа, пусть растет.
2. Тем временем готовим начинку: смешиваем фарш, лук, приправляем по вкусу.
3. Тесто обходим, делим на шарики. Каждый шарик растягиваем, кладем фарш, защипываем края.
4. Жарим в горячем масле на маленьком огне до румяной корочки с обеих сторон.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомится з рецептами: