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Сочные житомирские беляши с мясом: рецепт сытного блюда от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,2 т.
Сочные житомирские беляши с мясом: рецепт сытного блюда от Эктора Хименеса-Браво

Домашние беляши – блюдо, которое любят все. А готовить их можно на дрожжевом тесте, а также использовать лаваш. А для начинки идеально подойдет мясной фарш. 

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Что приготовить из лаваша и мяса

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусных житомирских беляшей с мясом. 

Ингредиенты: 

  • Смесь молока и воды – 230 г
  • Дрожжи сухие – 4 г
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Соль – 1/2 ч. л.
  • Мука – 350 г
  • Масло растительное – 20 г.

Для сочной начинки:

  • Фарш говяжий – 300 г
  • Лук репчатый – 170 г
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. В теплую смесь молока и воды добавляем дрожжи, сахар, соль. Перемешиваем. Добавляем муку, замешиваем тесто, вливаем растительное масло, еще раз хорошо вымешиваем.Оставляем под полотенцем в теплом месте на 1-1,5 часа, пусть растет.

Тесто для беляшей

2. Тем временем готовим начинку: смешиваем фарш, лук, приправляем по вкусу.

Мясо для начинки

3. Тесто обходим, делим на шарики. Каждый шарик растягиваем, кладем фарш, защипываем края.

Жареные беляши с мясом

4. Жарим в горячем масле на маленьком огне до румяной корочки с обеих сторон.

Готовые беляши

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