Снежные тоннели в человеческий рост: на Ивано-Франковщине выпало под два метра снега. Фото и видео

На автодороге Р-24 Татаров – Каменец-Подольский, что на Ивано-Франковщине продолжаются работы по расчистке снежных заносов. В некоторых местах высота снежного покрова превышает рост взрослого человека.

Об этом рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Украины. В Telegram-канале обнародовали также видео работы спецтехники.

По данным полиции, по состоянию на 10 января, самая сложная дорожная ситуация фиксируется на Ивано-Франковщине. На отдельных отрезках автодороги Р-24 Татаров – Каменец-Подольский снежные заносы достигли значительной высоты и затрудняют движение транспорта.

На территории области продолжают действовать ограничения для грузовиков. В частности, движение грузовиков запрещено на участке дороги Р-24 Татаров – Каменец-Подольский с 134 по 170 километр.

Чтобы восстановить транспортное сообщение, спецтехника работает в усиленном режиме, фактически прорезая проезд сквозь снежные тоннели. Работу дорожных машин сопровождают экипажи, которые следят за безопасностью и помогают водителям, оказавшимся в снежных ловушках.

Ранее OBOZ.UA сообщал, западные области Украины накрыли снегопады. Снег и гололед осложнили движение транспорта и пешеходов. На дорогах Львовской и Тернопольской областей образовались километровые пробки, а движение на трассе Львов – Тернополь фактически остановилось. В то же время Одесскую область накрыли дожди – часть улиц затоплена.

