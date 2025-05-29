Следите за знаками: астропрогноз на 29 мая

В четверг, 29 мая продолжается 3 лунный день. Луна находится в зодиакальном знаке Рака, Солнце – в Близнецах.

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Каким этот день будет энергетически, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, это будет день Юпитера, а значит день знаний. "И в еще есть 29-е – это это это энергия Луны", – добавила она.

По словам астролога, в такой день мы всегда познаем что-то новое. "Вы чему-то учитесь, вы выступаете как учитель для других людей. Но этот четверг – это будет, с одной стороны женское мягкое обучение, с другой стороны – мужское, более жесткое", – спрогнозировала она.

Исита Гая предсказала, что сегодня мы будем встречать учителей как мужчин, так и женщин. "Это могут быть люди на улице, это могут быть люди на вашей работе. Кто-то вам что-то поможет, подскажет, а кто-то, наоборот, накричит на вас и это будет для вас уроком", – пояснила она. Также в этот четверг каждый получит возможность проявиться как учитель для других людей.

"Следите за знаками, которые вы будете видеть в пространстве. Следите за тем, что вам говорят люди. В этот день через всех людей с вами будет говорить Бог. Поэтому вот эти послания, они очень ценны в этот день", – сказала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 29 мая для всех знаков зодиака – для кого сегодня день будет удачным для решения конфликтов.

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