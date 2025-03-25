'Скоро смогу сажать огород': тяжелораненая Ирина из Донетчины прошла курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова

В октябре прошлого года Ирина попала под обстрел в городе Константиновка Донецкой области. Женщина получила тяжелое ранение левой ноги. Недавно Ирина прошла курс физической реабилитации и психологического обновления, обеспеченный Фондом Рината Ахметова.

Видео дня

"Я знаю, что Фонд Рината Ахметова давно занимается благотворительными делами и все, кто к нему обращался, получали помощь. Теперь помогли и мне. Я за это очень благодарна", – говорит Ирина.

Момент своего ранения женщина не может вспоминать без слез. Все время она была в сознании. Первую помощь женщине предоставили местные фельдшеры, операцию на ноге провели медики областной больницы в Днепре, а лечили уже в Кропивницком. В медучреждениях Ирине пришлось провести не менее трех месяцев. Теперь важна реабилитация.

"Это, прежде всего, занятия, которые должны улучшить подвижность нижней конечности. Это лечебные массажи, занятия в воде, лечебные ванны с концентратами, ультразвук и грязелечение. Пациентка уже отмечает улучшение: боли в ноге уменьшились", – подчеркивает Снежана Чеботарева, врач-терапевт.

Ирина признается, что использует каждую минуту для упражнений. Ведь очень мечтает снова начать свободно ходить, чтобы поскорее вернуться домой. Там ее ждет собачка Жучок, которая очень скучает без хозяйки. Ирина признается, прежде всего, что она сделает в родной Константиновке, это обнимет любимца и начнет заниматься огородом.

"Семь соток огорода меня ждет! Посмотрим, как будет в этом году, хватит ли здоровья. В следующем году, дай бог, смогу", – говорит Ирина.

В рамках проекта "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь гражданским жителям Украины, пострадавшим от обстрелов. Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации уже более 11 тысяч украинцев.

Бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).