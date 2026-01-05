В Украине переписали правила пересечения границы с ЕС: что изменилось

Украинцам, путешествующим из и в Словакию, будет легче пересечь государственную границу, поскольку заработал очередной пункт пропуска пешеходов и велосипедистов. Пропускным пунктом уже воспользовались более 900 человек.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе. Отмечается, что пешеходную полосу для проведения таможенно-пограничного контроля ввели в действие в международном пункте пропуска "Ужгород – Вишне Немецкое".

По состоянию на 5 января полосой воспользовалась уже почти тысяча граждан. А именно:

на въезд в Украину – 855 человек;

на выезд из Украины – 90 человек.

Функционал пункта пропуска был расширен в связи со вступлением в силу соответствующего протокола между правительствами Украины и Словакии, который был подписан в октябре прошлого года. Ранее "Ужгород – Вишне Немецкое" действовал только для автомобильного сообщения.

Также сообщалось, что в прошлом году этот и некоторые другие пункты пропуска на границе со странами Европейского Союза оборудовали мобильными сканерами. Такие устройства позволяют осуществлять осмотр транспортных средств и грузов без их открытия, чтобы эффективнее противодействовать контрабанде и другим нарушениям таможенного законодательства.

Новые правила пересечения МПП

А в октябре в "Ужгород – Вишне Немецкое" заработала автоматическая система паспортного контроля — EES (Entry/Exit System). В ней фиксируются данные о пересечении внешних границ Шенгенской зоны без необходимости проставления штампов в паспортах.

Это касается граждан всех третьих стран, в том числе и украинцев, путешествующих в ЕС без визы или по краткосрочной визе (до 90 дней в течение 180 дней). Во время первого въезда граждане будут проходить регистрацию, которая будет предусматривать:

фотографирование лица;

снятие четырех отпечатков пальцев;

указание имени и типа проездного документа.

В будущем при пересечении границы проверка будет продолжаться быстрее, ведь данные автоматически будут сверять с уже сохраненными в базе. Кроме того, система будет фиксировать дату, время и место въезда и выезда.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что с 1 января 2026 года в Украине действуют обновленные правила пересечения границы для отдельных категорий граждан. Новый порядок предусматривает сохранение большинства действующих норм, однако вводит отдельную процедуру для мужчин, чья профессиональная жизнь связана с журналистикой и коммуникациями. Правительство утвердило изменения, которые формируют новый механизм выезда за границу для этой группы.

