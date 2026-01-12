В пробках более 100 машин: что происходит на границе Украины и Польши

Утром 12 января на отдельных пунктах пропуска на украинской границе есть очереди транспорта. Значительное скопление авто фиксируется на въезд в страну со стороны Польши – в "тянучках" находится более 100 машин.

Видео дня

Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Там отметили, что по состоянию на 8:30:

На пункте пропуска "Краковец" находилось 100 авто.

На пункте пропуска "Шегини" въезда в страну ожидали 110 авто.

"Также напротив пункта пропуска "Краковец" въезд в Украину ожидает 8 автобусов, напротив пункта пропуска "Шегини" – 10 автобусов... В других пунктах пропуска пробок как на въезд, так и на выезд не наблюдается", – говорится в сообщении.

Причин образования очередей не называют. Однако не исключено, что они связаны с постпраздничным сезоном, когда украинцы возвращаются домой из других стран после рождественско-новогодних праздников.

В пользу этой версии может свидетельствовать то, что на выезд из страны очередей практически нет, тогда как перед праздниками они были внушительными.

Так, по данным Западного регионального управления Госплгранслужбы, на 9:00 самые большие скопления транспорта были зафиксированы лишь на двух пунктах пропуска:

"Устилуг" (граница с Польшей) – 10 авто;

"Ужгород" (граница со Словакией) – 10 авто.

Отметим, актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска на всей границе Украины можно получить с помощью интерактивной карты Гостаможенной службы. Она находится по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцев, которые везут за границу свои валютные сбережения наличными, могут оштрафовать на 20% от суммы превышения лимита. Этот лимит составляет 10 тысяч евро (496 283 грн) наличными (без декларации и документов).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!