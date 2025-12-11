Кто может выехать из Украины за границу с января 2026 года: детальное объяснение

С 1 января 2026 года в Украине начнут действовать обновленные правила пересечения границы для отдельных категорий граждан. Новый порядок предусматривает сохранение большинства действующих норм, однако вводит отдельную процедуру для мужчин, чья профессиональная жизнь связана с журналистикой и коммуникациями. Правительство утвердило изменения, которые формируют новый механизм выезда за границу для этой группы.

О новых правилах рассказала адвокат юридической компании "Приходько и партнеры" Лилия Мамедова в комментарии для СМИ. Эксперт объяснила, какие категории граждан сохранят право на выезд и что именно изменится после 1 января.

В 2026 году женщины, дети до 18 лет, люди с инвалидностью и их сопровождающие, а также лица, потерявшие близких в результате войны, смогут пересекать границу без изменений. По-прежнему действуют и возрастные нормы: мужчины 18–22 лет, по словам Мамедовой, могут выезжать без дополнительных ограничений, кроме отдельных государственных служащих. Не потребуют специальных разрешений и мужчины старше 60 лет — для них все остается в рамках стандартного пакета документов. Для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, которые не подлежат мобилизации, имеют подтвержденную отсрочку или прямую служебную командировку или участие в международной миссии, правила также остаются в силе. Эти нормы охватывают командировки на спортивные соревнования, гуманитарные или культурные программы, поездки на лечение и другие специальные основания.

Наибольшее изменение касается работников в сферах медиа, стратегических коммуникаций и информационной деятельности. С 1 января для них заработает специальная процедура выезда, позволяющая покидать страну исключительно для выполнения профессиональных задач. Для этого нужно иметь загранпаспорт, военно-учетный документ любого типа, официальное приглашение от иностранной структуры, которая принимает, и письмо-информирование Госкомтелерадио, подтверждающее статус медийщика. Срок одноразового выезда будет ограниченным — не более чем 60 дней. Именно эта норма, отмечает Мамедова, становится ключевым нововведением, формирующим четкие рамки для профессиональных поездок представителей информационного сектора. Все остальные категории остаются в пределах действующих правил 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз уже несколько лет усиливает цифровизацию пограничных процедур, чтобы ускорить проверки и повысить безопасность на внешних границах. В прошлом году ЕС принял решение внедрить систему ETIAS — - электронное разрешение на поездки для граждан стран с безвизовым режимом, которое заработает с 2026 года и потребует онлайн-регистрации перед путешествием.

