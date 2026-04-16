На Киевщине во время движения поезда пассажирка родила ребенка. Подробности

В четверг, 16 апреля, у пассажирки поезда №44 сообщением "Ивано-Франковск – Черкассы" во время поездки начали роды. Женщина родила мальчика перед самым прибытием в Фастов Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци". Малыша и мать передали врачам.

Что известно

"Утром нашему поезду №44 из Ивано-Франковска в Черкассы понадобилась остановка не по графику в Фастове. Такие остановки сейчас не редкость из-за угрозы дронов, но на этот раз повод был значительно приятнее. Уже через 3 минуты команда парамедиков, которые ожидали на перроне после предупреждения начальника поезда, приняла из 12-го вагона счастливую семью с +1 маленьким пассажиром", – говорится в сообщении.

Как отметили в "Укрзализныце", мальчик родился перед самым прибытием в Фастов. Поездная бригада вместе с пассажирами оказывала всю необходимую домедицинскую помощь. Состояние мамы и ребенка на момент высадки – удовлетворительное.

"Примет на такой случай много, но мы просто пожелаем малышу расти здоровым и как можно быстрее вернуться в наши детские вагоны – встретим уже как своего", – добавили в пресс-службе.

