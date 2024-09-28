Ждать еще не долго: когда в Украину придет настоящая осень и станет прохладнее

Первыми похолодание в Украине ощутили жители западных областей – там уже снизилась температура воздуха и начались дожди. На остальной территории нашей страны метеорологическое лето продлится до начала октября.

Видео дня

Однако заморозков и других природных аномалий ожидать не стоит, приход настоящей осени будет постепенным. Об этом в интервью OBOZ.UA сказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

Она рассказала, что с запада к Украине приближаются холодные атмосферные фронты, которые приведут к существенному похолоданию в западных регионах. "Там в воскресенье и в понедельник будет уже осень", – отметила синоптик.

Тем временем на остальной территории Украины на ближайшие пять дней задержатся летние температуры – это когда среднесуточная температура выше +15 градусов.

А уже в начале октября по всей территории страны температурные показатели будут осенними: +18…+20 градусов в дневное время, +8…+10 градусов в ночное.

"Все происходит плавно, заморозков нет. Погода типичная для начала октября", – говорит Адаменко.

Как сообщал OBOZ.UA, прогноз Укргидрометцентра свидетельствует о похолодании в последние выходные сентября. Украинцев также предупредили о сильном ветре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!