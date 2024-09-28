Еще пять дней лета: синоптик объяснила, когда в Украину придет настоящая осень и какая причина засухи

В конце сентября в Украине наблюдается метеорологическое лето. Дневные температуры в отдельных регионах могут достигать +28 градусов, и кажется, что осень придет нескоро. Но на самом деле погода в Украине может существенно измениться уже через несколько дней. Первыми осень встретят жители западных областей нашей страны. Дожди и похолодание туда придут уже в пятницу, 27 сентября. На остальной территории Украины "лето" продлится до начала октября.

Видео дня

Тем не менее заморозков и других природных аномалий в октябре ожидать не стоит. Наступление осени будет постепенным, а "бабье лето" – несколько теплых, почти летних дней – может прийти во второй половине октября.

Подробный прогноз погоды в Украине на конец сентября и начало октября в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучила начальница отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

Осень придет только на запад, на остальной территории Украины продолжится лето

Несмотря на конец сентября, погоду в Украине по-прежнему можно назвать летней. "Метеорологическое лето – когда среднесуточная температура выше +15 градусов. У нас это сейчас по всей территории Украины", – рассказала метеоролог.

По словам Татьяны Адаменко, с запада к Украине приближаются холодные атмосферные фронты, которые приведут к существенному похолоданию в западных регионах. "Там в воскресенье и в понедельник будет уже осень".

Вместе с тем "остальная территория будет в летних температурах, среднесуточного перехода в ближайшие пять дней мы еще не ожидаем. Скорее всего, это произойдет через неделю".

Когда в Украину придет настоящая осень

По-настоящему осенняя погода установится на всей территории Украины в начале октября.

"Если взять Киев, то буквально с понедельника, 30 сентября, температура может существенно понизиться. Падение будет до 10 градусов. Если 28 сентября мы ждем в Киеве до +28 градусов, то уже 30 сентября будет +18 градусов".

На западе Украины температура будет ниже уже с 27 сентября – в некоторых областях днем будет +10…+15 градусов. "29 сентября мы ожидаем там хорошие дожди, а начиная с 30 сентября на западе практически без осадков, днем +14…+16 градусов, ночью +6…+8 градусов".

В начале октября на всей территории Украины температурные показатели будут осенними: +18…+20 градусов в дневные часы, +8…+10 градусов в ночные. "Все происходит плавно, щадяще, заморозков нет. Погода типичная для начала октября. И слава Богу, потому что в этом году сплошные аномалии", – заметила синоптик.

В октябре украинцы могут дождаться бабьего лета

Татьяна Адаменко напомнила, что такое классическое бабье лето. "Это период теплой погоды после похолодания. То есть должно резко похолодать, а потом так сложиться синоптическая ситуация, что придет теплая воздушная масса и у нас будет несколько почти летних дней".

Если же говорить о погоде в октябре, то потепление, которое может быть, будет "межсезоньем", а не бабьим летом, поскольку сильного похолодания, заморозков не ожидается. Такое "межсезонье" может прийти в Украину во второй половине октября.

Блокирующий антициклон станет причиной продолжающейся засухи

"К сожалению, осень придет в Украину практически сухой. Засуха будет усугубляться, и ситуация очень печальная. Основные дожди выпадут только в западных областях, где ситуация и так благоприятная для сева. Это Львовская, Ривненская, Волынская", – рассказала Татьяна Адаменко.

По ее словам, причина засухи – блокирующий антициклон, который пришел в Украину с северо-запада и не дает проникнуть влажным массам в центр страны, на восток и на юг. "Эта ситуация будет продолжаться, даже когда температура снизится. Мы перейдем к осенним показателям, но, скорее всего, осадков не будет примерно до 9-10 октября, по сегодняшним расчетам".

Какой прогноз погоды на ближайшие дни дает Украинский гидрометцентр

Украинский гидрометцентр озвучил подробный прогноз погоды для Украины до 30 сентября. Погодная ситуация в стране будет достаточно быстро меняться.

Так, в пятницу, 27 сентября, на всей территории Украины сохранится летняя погода. Днем температура воздуха в центральных регионах достигнет отметки +27 градусов. День будет солнечным, осадков не прогнозируется.

В субботу, 28 сентября, на западе страны пройдут дожди, но температура воздуха будет по-прежнему достаточно высокой – до +27 градусов.

В воскресенье, 29 сентября, ожидается существенное похолодание на западе. Там температура воздуха резко понизится на более чем 10 градусов и достигнет дневной отметки +13…+15 градусов. Дожди и похолодание прогнозируются в этот день и для северных регионов нашей страны. Но в центре, на востоке и на юге будут сохраняться достаточно высокие температурные показатели, до +26 градусов.

В понедельник, 30 сентября, пасмурная и отчасти дождливая погода сохранится на западе, но на севере осадки прекратятся. Одновременно дожди могут пройти в Крыму. На остальной территории Украины температурные показатели несколько снизятся. Дневной максимум составит +25 градусов на востоке.