Синоптик рассказала, когда в Украине ждать снега

В ноябре 2024 года снег будет накрывать Украину постепенно. Первым на этой неделе его увидят Карпаты.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Она отметила, что вечером 20 ноября ожидается атмосферный фронт.

Первым его встретят западные и северные области. Поэтому там ожидается дождь с переходом в мокрый снег, однако на остальной территории осадков не ожидается.

В то же время, 21-23 ноября мокрый снег и дождь могут прийти на всю территорию Украины.

Синоптик также рассказала, что в следующее воскресенье, 24 ноября, в восточных и северо-восточных областях, днем и Закарпатье, а 25 ноября в западных областях ожидается небольшой мокрый снег. Остальная территория страны будет оставаться без осадков.

"Будет ли в Украине снежный покров, будет зависеть от атмосферных фронтов, их траектории и, прежде всего, от температур в те или иные дни. Мы видим, что мороз еще не сильный, порой могут быть и плюсовые значения. Поэтому более конкретно, где и какой фазы будут осадки, сможем сказать поближе к этим датам", – пояснила синоптик.

Карпаты станут очагом зимы в Украине

"Если снег на большей части территории пока остается открытым вопросом, то в Карпатах он будет наверняка. Ведь в горах температура будет ниже -1...-6 градусов ночью и -4...+2 градуса днем. До 19 ноября там практически без осадков, а 20 ноября мы ожидаем в Карпатах ощутимый снег. Итак, Карпаты станут средоточием настоящей зимней погоды", – сообщила Наталья Птуха.

Ранее синоптик рассказала о том, что на следующей неделе с 20 ноября погода в Украине начнет меняться. На нашу страну надвигается похолодание, которое принесет с собой осадки – снег будет накрывать регионы постепенно. Также она сообщила, что в ближайшее время ситуация с погодой изменится коренным образом.

Как сообщал OBOZ.UA, в выходные в Украине ожидается потепление до +11 градусов, но уже с середины следующей недели погодные условия существенно изменятся. Ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега и даже метели, говорит синоптик Наталья Диденко.

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