На Украину движется существенное похолодание: какие регионы первыми встретят снег

На следующей неделе с 20 ноября погода в Украине начнет меняться. На нашу страну надвигается похолодание, которое также принесет с собой осадки – снег будет накрывать регионы постепенно.

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В Украину придет атмосферный фронт и первым его встретят западные и северные области. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

"Будет преобладать поле пониженного давления, которое обеспечит поступление атмосферных фронтов – достаточно активных, с осадками. Поэтому последняя декада ноября приготовила нам более влажную, более динамичную погоду с осадками разной фазы и разной интенсивности", – сказала она.

Птуха говорит, что 21-23 ноября ожидается наиболее ощутимое понижение температуры: и днем, и в ночные часы температура будет от +3 до -3 градусов, в западных областях вообще -1…-6 градусов. В то же время на юго-востоке будет оставаться относительно теплая погода, +1…+7 градусов в дневные часы.

Впоследствии, 23-25 ноября, похолодание может нарастать. В тех регионах, где были ночные морозы, они останутся, а на юге и востоке ночи тоже будут морозными, до 0…-6 градусов. Днем в большинстве регионов Украины будет достаточно прохладно, от 0 до +6 градусов. Отметим, что эти значения ориентировочные и прогноз с течением времени будет уточняться.

Что касается осадков, то вечером 20 ноября в западных и северных областях ожидается дождь с переходом в мокрый снег, однако на остальной территории осадков не прогнозируют. В то же время, 21-23 ноября мокрый снег и дождь могут прийти уже на всю территорию Украины.

24 ноября в восточных и северо-восточных областях, днем и на Закарпатье, а 25 ноября в западных областях ожидается небольшой мокрый снег. Остальная территория страны будет оставаться без осадков, сообщила Наталья Птуха.

То, будет ли в Украине снежный покров, будет зависеть от атмосферных фронтов, их траектории и больше всего – от температур воздуха.

"Мы видим, что мороз еще не сильный, порой могут быть и плюсовые значения. Поэтому более конкретно, где и какой фазы будут осадки, сможем сказать поближе к этим датам", – объяснила синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA, в выходные в Украине ожидается потепление до +11 градусов, но уже с середины следующей недели погодные условия существенно изменятся. Ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега и даже метели, говорит синоптик Наталья Диденко.

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