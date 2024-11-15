Снег и штормовой ветер: синоптик назвала дату значительного ухудшения погоды в Украине

На выходных в Украине ожидается потепление до +11 градусов, но уже с середины следующей недели погодные условия существенно изменятся. Ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега и даже метели.

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Изменение погоды возможно в период с 21 по 23 ноября. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По прогнозу синоптиков, в течение 21-23 ноября в большинстве областей Украины ожидаются сложные погодные условия. В этот период вероятны сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега, штормовой ветер и существенное похолодание.

В то же время синоптик предупредила, что это прогноз предварительный и до 21 ноября могут произойти изменения. При этом в ближайшие несколько дней в Украине будет преобладать относительно теплая погода без осадков.

По всей территории страны 16-17 ноября ожидается потепление и сухая погода. Антициклон Azzedine будет отгонять любые осадки, а смена северо-западного ветра на юго-западный принесет более высокие градусы.

В течение дня 16 ноября ожидается +4…+9 градусов, а в последний день недели прогнозируется +7…+12 градусов. В Киеве 16-17 ноября осадков не предвидится, столбики термометров поднимутся до 11 градусов тепла.

Синоптик отметила, что киевляне ощутят серьезное изменение погоды с 21 ноября. В столице ожидаются сильные осадки и похолодание.

Напомним, после существенного похолодания в Украине ожидается новая волна потепления. В некоторых регионах нашей страны столбики термометров поднимутся до +11 градусов. Также в ближайшие дни по всей стране ожидается преимущественно солнечная погода.

Как писал OBOZ.UA, синоптик Наталья Птуха спрогнозировала, что предстоящая зима будет мягче, чем предыдущие. Вероятно, Украину ожидает большее количество теплых дней по сравнению с холодными. Одновременно холодные периоды все же возможны, говорит специалист.

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