Синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине в конце февраля: будет ли похолодание и осадки

Во вторник, 27 февраля, в Украине ожидается достаточно приятная погода без осадков. Температура воздуха завтра будет варьироваться от -8 до +18 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диданко. Она отметила, что всем, кто планирует активно провести день, гулять, работать или организовывать какие-либо мероприятия, можно начинать готовиться, поскольку осадков в Украине не предполагается.

При этом прогнозируется умеренный ветер, иногда с восточного направления.

Температура воздуха во вторник прогнозируется от -8 до +18 градусов.

В частности, на востоке Украины ночью ожидается температура от -3 до -8 градусов, тогда как днем на западе страны термометры поднимутся до рекордных +18 градусов.

В течение дня 27 февраля в большинстве областей Украины будет невероятно тепло, температура будет от +6 до +11 градусов, а в западных регионах страны почти ощутимо приближается весна с теплотой от +12 до +18 градусов.

В целом, до конца недели осадков в Украине не предполагается. Теплее всего будет в западных областях, а сдержаннее, прохладнее – в восточной части.

Напомним, в первый месяц весны 2024 года температура воздуха ожидается выше нормы. Однако не обойдется в марте без заморозков и снега.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам синоптиков, в Украине до конца февраля не ожидается сильных морозов, температура будет преимущественно плюсовой и достаточно высокой. В начале марта погода поменяется: ночью местами станут морозными, 8 марта в некоторых регионах пройдут дожди или снег.

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