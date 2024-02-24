Март в Украине будет удивлять погодой, возможен снег: синоптики рассказали, чего ждать

Как прогнозируют синоптики, в первый месяц весны 2024 года температура воздуха ожидается выше нормы. Однако не обойдется в марте без заморозков и снега.

Об этом свидетельствуют данные портала meteo.ua. В начале марта ожидается плюсовая температура, однако уже после 9 марта в большинстве областей ожидаются морозы.

Погода в Киеве

В начале весны в Киеве ожидается тёплая погода с плюсовой температурой. В первую неделю температура воздуха ночью будет от 0 до +3 градусов, а днем – от +3 до +9. Во вторник в столице ожидается солнечная и теплая погода с температурой до +9 градусов. Однако, начиная уже с 9 марта, ожидаются дожди, температура воздуха ночью упадет до -3 градусов.

Вторая половина марта будет с более холодными погодными условиями. После 13 марта в городе ожидается дождь и даже снег. Температура днем будет 0 градусов, а ночью могут быть морозы до -4.

Погода в Днепре

В начале марта в Днепре погода будет преимущественно теплой и плюсовой. Так, с 1 по 8 марта днем ожидается температура от +3 до +8 градусов. Однако ночью возможны незначительные морозы – -1…-3 градуса.

Однако уже с 9 в Днепре ожидается мокрый снег, на смену которому с 12 марта придут дожди. А уже с 17 марта вместе с похолоданием снова ожидается мокрый снег.

Погода во Львове

Во Львове в начале марта ожидается теплая погода, но с дождями, которые предполагаются с 4 по 6 марта. Температура днем будет от +4 до +10 градусов, а ночью от +1 до +3.

На 8 марта прогнозируется +1 градус ночью и +9 днем. Ожидается солнечная погода без осадков. Однако уже 9 марта температура снизится. С 10 по 17 марта ожидается снег с мокрым снегом.

Начиная с 18 марта во Львове потеплеет и на смену снегу придут дожди.

Погода в Одессе

В Одессе, как и обычно на юге Украины, в начале весны ожидается более теплая погода. С 1 по 9 марта в Украине ожидается дневная температура от +4 до +8 градусов, а ночью – от 0 до +3. 8 марта синоптики прогнозируют облачную погоду с осадками в виде снега.

В период с 15 по 17 марта в Одессе предполагается кратковременное похолодание. Ожидается дождь, а температура воздуха в эти дни составит от -1 до +1 градуса.

Погода в Харькове

В Харькове с 1 по 8 марта тоже будет тепло и солнечно. Ночью температура будет ориентировочно 0…+1 градус, а днем – от +5 до +10. С 10 по 12 марта предполагается кратковременное похолодание с мокрым снегом, а затем период дождей. С 16 по 19 марта снова ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам синоптиков, в Украине до конца февраля не ожидается сильных морозов, температура будет преимущественно плюсовой и достаточно высокой. А в начале марта погода поменяется: ночью местами станут морозными, 8 марта в некоторых регионах пройдут дожди или снег.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!