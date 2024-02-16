Погода удивит контрастами: после февральской "жары" Украину на 8 марта накроет непогода, будет похолодание, – синоптики

В Украине до конца февраля не ожидается сильных морозов, температура будет преимущественно плюсовой и достаточно высокой. В начале марта погода поменяется: ночи местами станут морозными, 8 марта в некоторых регионах пройдут дожди или снег.

Предварительным прогнозом синоптиков на 30 дней (до 16 марта) поделился портал meteo.ua. В первой половине первого весеннего месяца страну накроют осадки.

Киев

Февраль в столице пройдет с "плюсами", за исключением нескольких ночей. Максимум ожидается 29 февраля и 1 марта (до +12 и +13 соответственно).

Примерно со 2 марта придет очередное похолодание, ночью термометры не будут показывать больше нуля.

Львов

С 24 февраля по 1 марта во Львове прогнозируют теплый период (в конце текущего месяца – до +12 градусов максимум).

После этого придет похолодание. Ночью иногда будет -4 или даже -5 градусов. Также прогнозируются осадки, в основном дожди со снегом.

Ужгород

Февраль в Ужгороде закончится устойчиво теплой погодой (до +11 днем). Однако уже 2 марта meteo.ua прогнозирует ноль градусов ночью. Ближе к средине марта температура ночью может опускаться до -2.

8-9 марта ожидаются дожди и два дня относительного потепления (от +2 в темное время суток до +7 в светлое).

Винница

В Виннице ночи в феврале не будут слишком теплыми, днем прогнозируют в среднем +6. Последний день месяца, а также первый день марта пройдут с более высокой температурой. Днем воздух прогреется до +13.

После этого начало марта отличится относительно холодной погодой, с "минусами" в темное время суток и небольшими "плюсами" в светлое. Кроме того, время от времени может идти снег.

Полтава

Последняя половина текущего месяца в Полтаве не будет такой "жаркой", как в западных, центральных и южных регионах Украины. В среднем ночью можно ожидать ноль градусов.

Примерно с 5 марта Полтаву накроет холодный период. До 16 марта днем будет максимум +5, ночью минимальная температура прогнозируется на уровне -5 градусов.

Одесса

В Одессе до 5 марта морозов не будет. До 28 февраля днем воздух будет прогреваться в среднем до +5, а с 28-го числа по 5 марта – на несколько градусов больше (максимум до +9).

6 марта прогнозируют -1 ночью, хотя следующие три дня (7-9 марта) температура не будет опускаться ниже +1 градуса. С 10-го числа похолодает, ночью будет ноль или -1 градус.

Харьков

Февраль в Харькове будет относительно прохладным, с небольшими морозами. Последние два дня месяца, а также 1 марта немного потеплеет (максимум до +10).

Дальше снова ожидается прохладная погода. 12-16 марта – до -4 или даже до -5 градусов ночью, снег.

Как писал OBOZ.UA, по прогнозу синоптиков, в марте зима еще даст о себе знать. В начале весны в Украине ударят морозы до -7 градусов, будет идти снег и мокрый снег с дождем.

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