Синоптик дала прогноз на 1 апреля в Украине: будет ли похолодание. Карта

Апрель принесет нам комфортную теплую погоду и дожди, которые будут очень уместными в этот период. В большинстве областей Украины температура воздуха ожидается в течение дня в пределах +12...+17 градусов. На западе страны несколько прохладнее – днем +6...+12 градусов, в Карпатах еще на несколько градусов ниже.

Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. На Вербное воскресенье также можно ждать теплой погоды.

"Прекрасный принц апрель придет к нам с приятным комфортным теплом, днем +10...+16 градусов, и с такими нужными классными дождями, которые приглашают на сцену дебютантов – зеленые листочки, увлажняют землю, размывают остатки снега и прибивают пыль. И очень надеюсь, будут мешать бездумным поджигателям провоцировать опасные пожары", – пишет синоптик.

Дожди 1 апреля могут быть периодически, это влияние южной циклоничности, как отмечает синоптик. Только в Крыму преимущественно без осадков.

Погода в Киеве 1 апреля

Наталка Диденко прогнозирует для столицы первого апреля периодически дождь и теплую погоду при температуре воздуха до +15 градусов.

На Вербное воскресенье в Украине также предполагается теплая погода, а дожди возможны лишь в южной части.

