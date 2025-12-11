'Симптом глубокой боли украинцев': языковой омбудсмен отреагировала на петицию о запрете русскоязычных версий сайтов

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что предложение запретить русскоязычные версии сайтов является симптомом глубокой боли украинцев. Однако, по ее словам, требование петиции противоречит статье 27 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Согласно ей, разрешается существование других языковых версий сайта, если украинская версия является главной. Об этом Ивановская сказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Надо сказать, что эта дискуссия вокруг петиции, которая требует полного запрета русскоязычных версий сайтов, – это свидетельство или симптом нашей глубокой боли, которой болеет наше общество. Украинцы устали от этой тени колониального языка в публичном пространстве, стремятся очистить цифровую среду и хотят видеть онлайн ту Украину, за которую ежедневно борются наши защитники. Эти чувства нельзя игнорировать, они справедливы", – отметила она.

В то же время омбудсмен подчеркнула, что государство должно действовать не эмоциями, а по закону. Он же не уполномочивает государство запрещать языки на частных веб-ресурсах.

"Как только мы переходим эту границу приоритета и движемся в сторону полного запрета, мы нарушаем конституционные гарантии. И как следствие открываем двери для международных жалоб. И даем нашему оппоненту, нашему врагу удобный повод обвинять Украину в языковых репрессиях", – сказала уполномоченная.

По ее мнению, это слабая позиция, а слабые решения в военное время Украина себе позволять не может.

На вопрос о предложении внести в языковой закон норму, которая бы позволяла существование других языковых версий сайта, кроме русского, Ивановская отметила, что над этим можно работать.

"Если действительно найдем возможности внести такую правку в действующий закон, тогда соответственно на законных основаниях мы можем этого достичь. Но пока пока у нас нет правового инструмента это отрицать", – добавила она.

Языковой омбудсмен подчеркнула, что какой-то прагматической причины использовать на ресурсах язык страны-агрессора нет, и это является неоправданным.

Что известно о петиции

По состоянию на 10 декабря петиция о полном запрете русскоязычных версий сайтов в Украине собрала необходимые 25 тысяч подписей. Документ на портале Кабинета министров уже преодолел установленный порог и теперь должен быть официально рассмотрен правительством.

Впереди – анализ предложения и проверка его возможного влияния на законодательство и цифровое пространство страны.

Автор петиции Александр Леоненко утверждает, что все граждане Украины обязаны владеть государственным языком, а русскоязычные версии сайтов в стране, которая воюет с Россией, не имеют никаких оправданных оснований существования.

Он аргументирует, что международным языком для иностранцев является английский, а создание русскоязычных страниц лишь сохраняет пространство для информационного влияния государства-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 декабря Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект, которым одобрила правильный перевод Европейской хартии региональных языков. Из документа изъяли русский и несуществующий молдавский языки.

