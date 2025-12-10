Петиция о запрете русскоязычных версий сайтов в Украине собрала необходимые 25 тыс. голосов: что будет дальше

Петиция о полном запрете русскоязычных версий сайтов в Украине собрала необходимые 25 тысяч подписей. Документ на портале Кабинета министров уже преодолел установленный порог и теперь должен быть официально рассмотрен правительством.

Видео дня

Впереди – анализ предложения и проверка его возможного влияния на законодательство и цифровое пространство страны. Об этом свидетельствует карточка петиции.

Детали

По состоянию на 14:30 10 декабря петицию подписали 25 393 гражданина, тогда как до завершения сбора подписей остается еще шесть дней. Ее автор, Александр Леоненко, утверждает, что все граждане Украины обязаны владеть государственным языком, а русскоязычные версии сайтов в стране, которая воюет с Россией, не имеют никаких оправданных оснований существования.

Он аргументирует, что международным языком для иностранцев является английский, а создание русскоязычных страниц только сохраняет пространство для информационного влияния государства-агрессора.

В тексте петиции указано, что русскоязычные страницы украинских сайтов являются "колониальным рудиментом" и угрозой информационной безопасности.

Леоненко предлагает Кабинету министров разработать законопроект, который бы полностью запрещал создание русскоязычных версий интернет-представительств в Украине. Речь идет об изменениях в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые должны закрепить норму: "Наряду с версией интернет-представительств... могут существовать версии на других языках, кроме русского".

Отдельное предложение касается ответственности для владельцев и администраторов сайтов за нарушение – от штрафов до блокировки ресурса до устранения недостатков.

Автор петиции отмечает, что во время войны важно устранить русский язык с любых привилегированных позиций в публичном пространстве, ведь это является частью противодействия гибридному влиянию и важным шагом в развитии украинского языка.

Согласно процедуре, правительство должно начать официальное рассмотрение документа в течение трех дней. После этого петиция должна быть обработана в срок не дольше десяти рабочих дней с момента объявления о начале рассмотрения.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что до конца 2025 года парламент должен рассмотреть проект правописания украинского языка по новым стандартам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Северной Корее ввели обязательное изучение русского языка в школах. Изучать язык страны-агрессора школьники КНДР будут начинать с 4 класса.

