Сильный туман и ночные заморозки: синоптики уточнили прогноз погоды на воскресенье, 10 ноября

В воскресенье, 10 января, в Украине ожидается сильный туман. На большей территории возможна переменная облачность.

Видео дня

Такой прогноз дает "Укргидрометцентр". Кроме того, синоптики предупредили о ночных заморозках.

"Без осадков, лишь на юге Одесщины дождь. В западных, северных и центральных областях ночью и утром туман", – говорится в сообщении синоптиков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2°С до 3°С мороза, в южных областях и в Крыму 2-7°С тепла. Днем 3-8°С тепла, в Закарпатье и в южной части 7-12°С.

В Киевской области 10 ноября синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях. Облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ожидается І уровень опасности, желтый.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 3-8°С тепла. В Киеве ночью 0-2°С, днем 6-8°С тепла.

Также в западных, северных и центральных областях туман, видимость 200–500 м. Ожидается первый уровень опасности, желтый.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продолжался почти 200 дней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!