Сильные морозы пока отступили: синоптик назвала дату, когда в Украину ворвется новая волна холода. Карта

Сильные морозы временно ослабли, а в Украину зашел более теплый и влажный атлантический воздух. Уже в ближайшие дни температура местами будет достигать небольших "плюсов", однако синоптики предупреждают: с 9 по 11 февраля ожидается новая волна холода.

Об изменении погодных процессов сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. Данные базируются на анализе взаимодействия восточного антициклона и западных циклонов.

По прогнозу, в четверг, 5 февраля, в Украине будет преобладать влияние западных атмосферных процессов. В большинстве регионов ожидается мокрый снег, а на западе и юге – осадки с дождем. Восточные области будут оставаться без существенных осадков. Ветер юго-восточный, порывистый и местами сильный, что будет добавлять ощущение прохлады даже при относительно мягких температурах.

В ночь на 6 февраля температура на севере и в центре составит от -3 до -8 градусов, на востоке – до -12, тогда как на западе и юге будет колебаться вблизи нуля. Днем ожидается -2...-7 градусов, в западных и южных областях – от -1 до +3, а на Закарпатье и в Крыму воздух прогреется до +2...+8 градусов.

В Киеве прогнозируют периодический снег и сильный юго-восточный ветер, температура ночью и днем будет держаться в пределах -3...-6 градусов. В дальнейшем, по словам синоптика, в Украине станет относительно теплее, однако с частыми осадками. В то же время с 9 по 11 февраля ожидается новое похолодание из-за усиления антициклона, после чего погодные условия должны постепенно стабилизироваться.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ближайшие дни в Украине ожидается кратковременное потепление, которое будет сопровождаться осадками и гололедом. Однако уже с начала следующей недели морозы снова усилятся.

