В Киеве из-за жары ограничат движение автотранспорта: когда будет действовать и кого касается

В Киеве с 25 до 28 июля будет действовать ограничение движения для крупногабаритного грузового транспорта. Соответствующее решение было принято из-за погодных условий.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Водители грузовиков могут переждать жаркий период на спецплощадках.

Что известно

"С 25 по 28 июля в Киеве будут ограничивать движение тяжеловесного автотранспорта из-за прогнозируемой жары. Время действия ограничений будут устанавливать в соответствии с температурным режимом", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, для сохранения дорожного покрытия на улицах и дорогах города в этот период ограничат движение для транспортных средств общим весом более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т. Соблюдение этих ограничений будет контролировать Управление патрульной полиции в г. Киеве.

Что предшествовало

По прогнозам Укргидрометцентра, с 25 по 28 июля в столице в дневное время суток ожидается повышение температуры воздуха до более чем 28°С и выше.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в пятницу, 25 июля, синоптики прогнозируют днем кратковременный дождь, в области местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!