Штрих-код или штрих-код: как правильно писать слово на украинском

Слова, формируемые из нескольких корней, составляют отдельную группу сложных случаев в украинском языке и не только. Однако их написание подчиняется определенным правилам. Которые, впрочем, несколько изменились в новом правописании..

OBOZ.UA поинтересовался соответствующими нормами. Рассказываем, как правильно писать сокращение от словосочетания "штриховий код": вместе, раздельно или через дефис.

В новом правописании, которое вступило в силу в 2019 году, написание сложносокращенных слов регулирует параграф 35. Согласно ему, смешанные и составные аббревиатуры, а также производные от них пишутся вместе.

Таким образом, "штриховий код" мы сокращаем до "штрихкод", не разбивая слово ни дефисом, ни пробелом. Такое написание сохраняется и при спряжении:

на штрихкоді;

за штрихкодом;

біля штрихкоду.

Вместе пишутся и все производные от слова "штрихкод", например:

штрихкодовий;

штрихкодування;

штрихкодувати.

Следовательно, в этом предложении не нужно использовать дефисы и вставлять лишние пробелы:

В процесі штрихкодування відбувається маркування товарів за допомогою штрихкоду, який наноситься на упаковку.

По аналогичному принципу формируются и другие подобные слова: важкоатлет, чорнозем, гірничопромисловий, крокомір, сировар, одноденний и т.д. Их написание, согласно нормам украинского языка, не нуждается в дефисе.

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