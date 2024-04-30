Зоря и зірка: какая разница между этими украинскими словами
Среди всего богатства слов украинского языка иногда бывает сложно разграничить их значение. Некоторые схожие лексемы могут употребляться в совершенно разных контекстах.
Оказывается, есть определенные нюансы по поводу употребления слов "зірка" и "зоря". Языковеды объяснили, в чем все-таки разница и когда какое слово следует использовать.
Для обозначения небесного тела, являющегося скоплением раскаленных газов, употребляют слова "зірка" и "зоря". С астрономической точки зрения, "зоря" – это сфероидальный объект, состоящий из плазмы и вырабатывающий энергию с помощью термоядерного синтеза. Именно термин "зоря" чаще всего встречается в научных кругах.
Життя зорі починається з гравітаційного колапсу газової туманності, що складається здебільшого з водню та гелію.
Зоряний нуклеосинтез створює майже всі природні хімічні елементи, важчі за літій.
Початкова маса зорі головним чином визначає її еволюцію.
Люди будують зорельоти для подорожей на Марс.
А вот в ненаучном языке для определения небесного тела большей частью употребляют "зірка".
"Скільки зірок на небі, стільки людей на землі", – кажуть у народі.
Небосхил, усіяний міріадами зірок, простягався ген за горизонт.
Хмари надвечір розвіялися, дощ перестав, а на небі з’явилися перші зірки.
Олесь лежав на траві і дивився на зірки.
Следует заметить, что только слово "зірка" уместно, когда речь идет о:
- геометрическую фигуру с остроконечными выступами по кругу или предмет такой формы: "п’ятикутна зірка", "зірка і півмісяць".
- человеке, прославившегося в какой-то сфере деятельности: "зірка Голлівуду", "зірка епохи німого кіно";
- названия разных животных и растений: "морська зірка" и т.д.
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