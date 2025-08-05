Sense Bank поддержал закрытие 99-го сезона Театра им. Леси Украинки: состоялась премьера спектакля Ивана Урывского

Sense Bank выступил партнером закрытия 99-го театрального сезона Национального академического драматического театра имени Леси Украинки, завершающим событием которого стала премьера спектакля "Земля". Постановку по одноименной повести Ольги Кобылянской осуществил один из самых известных украинских режиссеров Иван Урывский.

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Спектакль стал глубокой художественной интерпретацией классического текста, в центре которого – трагическая история двух братьев, чей конфликт за наследство перерос в преступление. Постановка затрагивает темы, которые остаются актуальными и сейчас.

"В украинских реалиях поддержка культуры стала больше, чем просто меценатство. Сейчас это о партнерстве, которое формирует среду доверия, смыслов и взаимопонимания. Национальный академический театр имени Леси Украинки – место живого диалога со зрителем, и нам важно быть частью этого диалога. Верим, что сотрудничество банка с театром поможет украинскому искусству звучать еще громче", – прокомментировала Елена Зубченко, заместитель председателя Правления Sense Bank.

Премьера "Земли" стала символическим завершением сезона, в течение которого театр говорил со зрителями об идентичности, любви, потере и силе человеческого духа.

"Опыт сегодняшнего дня демонстрирует нам, что культура является существенным рычагом влияния и оружием против врага. Культура несет в себе самобытность и самоидентичность нации. Поэтому поддержка культурных институтов ─ это вклад в будущее нашего государства.

В это трудное для страны время, когда рождается и формируется будущее, у каждого своя задача и ответственность перед следующими поколениями украинцев. Наша ответственность ─ сохранить культурный код нации, и мы благодарны всем, кто поддерживает нас на этом пути", – отметил Кирилл Кашликов, генеральный директор-художественный руководитель Театра им.

Sense Bank последовательно поддерживает художественные проекты, видя в этом важную инвестицию в формирование устойчивого общества, где финансовая грамотность, культура и ценности формируют единую экосистему.