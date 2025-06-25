Семейный день: что обязательно нужно сделать в среду. Астропрогноз

В среду, 25 июня продолжается 29 лунный день, который после полудня сменится первым днем – начнется новый цикл. Луна и Солнце находятся в знаке Рака.

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Что принесет такая среда, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, этот день стоит посвятить семье.

"Среда – это энергия Меркурия. Это детская энергия и это энергия семьи. И лучшее, что вы можете сделать в среду – это уделить внимание своим детям, своим родителям, провести ее своей семьей", – сказала она. И посоветовала, например, провести вечер в семейном кругу, сходить куда-то вместе.

"Когда мы делаем в среду закладку энергии в общении со своей семьей, мы расширяем вот этот семейный очаг, мы его укрепляем", – объяснила Исита Гая. Она добавила, что благодаря всем этим обстоятельствам среда на 100% является семейным днем.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 25 июня для всех знаков зодиака – кто сегодня будет находиться в хорошем настроении.

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