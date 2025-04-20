Щемящая история: разведчик ВСУ случайно нашел на войне своего отца, которого не видел 28 лет

Разведчик 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Янис Терещенко случайно нашел на войне своего отца. Мужчина не видел его 28 лет.

Видео дня

Об этом Терещенко рассказал в интервью "Армия TV". С отцом мужчины в конце концов построил его друг, который тоже защищает Украину.

"У меня есть друг военный, он просто в какой-то день пишет мне: "Друг, напомни свою фамилию и отчество". И он вспомнил, как его побратим в прошлом подразделении когда-то рассказывал, что он в 90-х жил в Кривом Роге, у него есть сын и его зовут Янис", – сказал разведчик.

Вместе с побратимом Янис сопоставил всю информацию, в частности даты рождения, и другие факты из жизни.

"Оказалось, что да, это действительно мой отец. Очень щемящая история получилась", – отметил Терещенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Янис Терещенко – это тот украинский военный, который в марте стал настоящим героем в Венеции. Мужчина спас подростка, который получил ножевое ранение и истекал кровью.

С Терещенко встретился мэр Венеции Луиджи Бруньяро. Он вручил украинскому защитнику награду, а также выразил благодарность всему украинскому народу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!