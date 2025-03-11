'Повезло, что я был рядом': украинский военный в Венеции спас истекавшего кровью подростка

Находившийся в отпуске украинский военнослужащий стал настоящим героем в Венеции. Он спас подростка, который получил ножевое ранение и стекал кровью.

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Об этом сообщает Corriere Del Veneto. Инцидент произошел в понедельник, в 16:37, в историческом центре города, рядом с мостом Понте-деи-Джокатоли, на улице Сализада-Сан-Канциан.

По предварительным данным, потасовка вспыхнула между двумя парнями, один из которых был североафриканского происхождения. Во время схватки один из участников, пытаясь скрыться, ударил другого ножом по руке и ноге. Раненый юноша, истекая кровью, пробежал несколько метров и упал у траттории Tre Spiedi.

Благодаря быстрой реакции оказавшегося рядом украинского военнослужащего пострадавшему была оказана первая помощь. Другие прохожие сразу вызвали полицию и медиков. Тем временем нападавший скрылся. На место происшествия прибыли правоохранители и начавшие расследование криминалисты.

"Повезло мальчику, что я был рядом с аптечкой и турникетами", – отметил украинский защитник.

Ранее в Дарницком районе Киева местные жители на озере Лебедино заметили военного, едва не провалившегося под лед. Чтобы помочь ему, на место вызвали спасателей.

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