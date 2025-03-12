Мэр Венеции наградил украинского военного, спасшего раненого подростка. Фото

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро встретился с украинским военным, разведчиком Третьей отдельной штурмовой бригады Янисом Терещенко, который 11 марта спас от смерти подростка после ножевого ранения. Бруньяро вручил украинскому защитнику награду.

Видео дня

Об этом Луиджи Бруньяро написал на своей странице в соцсети X. Он также выразил благодарность всему украинскому народу.

Мэр Венеции отметил, что благодаря быстрой реакции украинского военного и аптечке, которую тот всегда носит с собой, удалось остановить кровотечение раненому юноше и предоставить ему необходимую помощь до прибытия медиков.

"От меня лично и от всего города Венеции выражаю ему искреннюю благодарность за этот великий акт человечности, мужества и самоотверженности. Благодарность Янису, всему украинскому народу, друзьям из Одессы. Мы снова подтверждаем нашу солидарность в стремлении к продолжительному миру, который обеспечит им защиту", – написал итальянский чиновник.

Украинский защитник ответил мэру Венеции на слова поддержки Украины. Терещенко рассказал, что Луиджи Бруньяро был в Одессе во время одной из атак российских террористов и выразил уважение Силам обороны Украины.

"Услышал сегодня от мэра Венеции слова поддержки нас в войне против Российской Федерации. Господин Бруньяро был в Одессе во время одного из обстрелов и выразил уважение силам обороны Украины за труд и преданность Родине. Слава Украине. Шана Третьей штурмовой бригаде", - написал военный в Instagram.

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащий ВСУ, находясь на отдыхе с семьей в Италии, спас в Венеции подростка. Парень получил ножевое ранение и стекал кровью. Благодаря быстрой реакции оказавшегося рядом украинского защитника пострадавшему была вовремя оказана первая помощь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!