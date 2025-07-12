Сбежал из венгерской армии, чтобы воевать за Украину: на фронте погиб доброволец из Венгрии. Фото

В боях за Украину погиб 21-летний гражданин Венгрии Бенджамин Асер. Он служил по контракту в венгерской армии, но с марта 2023 года перестал появляться на службе, из-за чего против молодого военного на родине было возбуждено уголовное дело, а сам Асер в это время уже присоединился добровольцем к украинской армии.

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В конце мая этого года молодой венгр погиб в бою с российскими захватчиками, его отец выразил желание, чтобы сын был похоронен в Украине, с которой был связан "сердцем и душой". О гибели молодого добровольца рассказало венгерское издание Telex.

По данным издания, 21-летний гражданин Венгрии Асер Бенджамин, родившийся в 2004 году, служил по контракту в венгерской армии. С марта 2023 года он перестал появляться на службе, из-за чего против юноши возбудили уголовное дело. Как пишет Telex, перед тем, как покинуть венгерское войско, Асер признавался своему начальнику, что намерен поехать в Украину, чтобы воевать с российскими оккупантами.

Telex отмечает, что имеет неподтвержденную информацию, что Асер воевал в составе 3 штурмовой бригады. Погиб он, выполняя боевое задание, 24 мая 2025 года, вскоре после своего дня рождения.

Издание отмечает, что отец молодого добровольца сейчас живет в Канаде, где получил политическое убежище, и не может вернуться на родину. В 2019-2021 годах Бенджамин жил вместе с ним в этой стране, однако впоследствии вернулся в Венгрию.

"Он любил военную технику и военную стратегию, и уже в возрасте восьми лет рисовал танки. Я хотел бы, чтобы Бенджи похоронили в Киеве или Торонто. Но точно не в Венгрии, потому что тогда я не смогу посещать его могилу. Другой аспект заключается в том, что Бенджамин своими действиями и решениями четко стал на сторону украинского народа; учитывая известные правовые последствия, он, очевидно, никогда бы не вернулся в Венгрию. Вот почему я выразил намерение похоронить своего сына в Киеве. Сердце и душа Бенджамина были связаны с Украиной и украинским народом", — рассказал отец погибшего добровольца.

Напомним, в июне стало известно, что на фронте в Украине погиб доброволец из Нидерландов, в том же месяце жизнь за Украину отдал и воин из Португалии, воевавший на Харьковщине.

А до этого на войне в Украине погиб 26-летний доброволец из Новой Зеландии.

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