Отдал жизнь за Украину: на Харьковщине погиб доброволец из Португалии. Фото

В Харьковской области погиб португальский доброволец Жерониму Геррейру. Он вступил в ряды Интернационального легиона, чтобы помогать Силам обороны Украины в борьбе против российских захватчиков.

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Португальское правительство официально подтвердило гибель своего гражданина. Государственный секретарь по делам португальских общин Жозе Сезариу сообщил об этом в комментарии изданию Observador после того, как новость распространили в CNN Portugal.

По его словам, Португалия сделает все возможное, чтобы вернуть тело.

Геррейру был капралом португальской армии и пожарным в Сакавине, на окраине Лиссабона. Сейчас конкретной информации о дате его смерти не предоставлено, но известно, что он умер в Купянском районе, где частично оккупирован россиянами.

Последнее сообщение Геррейру в Facebook датировано 14 мая – он опубликовал фото в боевом снаряжении с подписью "Капрал".

Сейчас португальское посольство в Киеве работает над возвращением тела на родину и оформляет документы.

Жерониму стал вторым португальцем, который погиб, защищая Украину.

До него в 2023 году под Днепром погиб другой пожарник-доброволец Жоау Луиш Чавеш Натариу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине на войне погиб молодой доброволец Шан-Ле Кернс из Новой Зеландии. Он два года спасал раненых с поля боя и заботился о менее опытных воинах из эвакуационного подразделения, которые были в его подчинении.

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