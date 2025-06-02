Отдал жизнь за Украину: на Харьковщине погиб доброволец из Португалии. Фото
В Харьковской области погиб португальский доброволец Жерониму Геррейру. Он вступил в ряды Интернационального легиона, чтобы помогать Силам обороны Украины в борьбе против российских захватчиков.
Португальское правительство официально подтвердило гибель своего гражданина. Государственный секретарь по делам португальских общин Жозе Сезариу сообщил об этом в комментарии изданию Observador после того, как новость распространили в CNN Portugal.
По его словам, Португалия сделает все возможное, чтобы вернуть тело.
Геррейру был капралом португальской армии и пожарным в Сакавине, на окраине Лиссабона. Сейчас конкретной информации о дате его смерти не предоставлено, но известно, что он умер в Купянском районе, где частично оккупирован россиянами.
Последнее сообщение Геррейру в Facebook датировано 14 мая – он опубликовал фото в боевом снаряжении с подписью "Капрал".
Сейчас португальское посольство в Киеве работает над возвращением тела на родину и оформляет документы.
Жерониму стал вторым португальцем, который погиб, защищая Украину.
До него в 2023 году под Днепром погиб другой пожарник-доброволец Жоау Луиш Чавеш Натариу.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине на войне погиб молодой доброволец Шан-Ле Кернс из Новой Зеландии. Он два года спасал раненых с поля боя и заботился о менее опытных воинах из эвакуационного подразделения, которые были в его подчинении.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!