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"Всегда будем помнить": на войне в Украине погиб 26-летний доброволец из Новой Зеландии. Фото

Марина Лисничук
Новости. Общество
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'Всегда будем помнить': на войне в Украине погиб 26-летний доброволец из Новой Зеландии. Фото

В Украине на войне погиб молодой доброволец Шан-Ле Кернс из Новой Зеландии. Он два года спасал раненных с поля боя и заботился о менее опытных воинах из эвакуационного подразделения, которые были в его подчинении.

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Защитнику навсегда осталось 26 лет. Об этом в соцсети X сообщил Василий Мирошниченко, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австралии, а также по совместительству в Новой Зеландии.

"С глубокой грустью я получил известие о том, что Шан-Ле Кернс погиб, сражаясь за свободу Украины. Мои искренние соболезнования семье Шана и его друзьям. Моя страна навсегда останется благодарной за Шана, за других новозеландцев, за австралийцев и за всех граждан, которые встают на защиту Украины, даже рискуя собственной жизнью. Мы всегда будем помнить Шана. Мы никогда его не забудем", – написал дипломат.

Доброволец из Новой Зеландии погиб в Украине

Семья добровольца подтвердила его смерть в Украине, дав комментарии изданию 1News. Мать военнослужащего уточнила, что ее сын прошел боевую подготовку, но не воевал, а спасал жизни раненных.

"Ему нравилось то, что он делал. Он спасал жизни… Затем он вернулся, чтобы спасти еще больше, когда на него сбросил гранату дрон", – рассказала Элис Кернс.

Доброволец из Новой Зеландии погиб в Украине

По ее словам, на данном этапе тело Шан-Ле не удалось вернуть домой, оно находится на вражеской территории. Семья сотрудничает с The Weatherman Foundation, занимающейся поиском пропавших без вести в Украине иностранных военных, чтобы помочь с отправкой образцов ДНК.

"Они [Украина] пытались спасти его, но безуспешно. Они сказали нам, что в лучшем случае пройдет шесть месяцев, прежде чем что-либо можно будет сделать", – рассказала Элис Кернс.

Понимая, что это будет долговременный процесс, женщина призналась, что после трагических новостей ей помогает держаться работа. Также она очень гордится достижениями сына во время пребывания в Украине и, как он того просил, хотела бы продолжать жить лучшей жизнью, какой только может, чтобы "отдать ему должное".

Доброволец из Новой Зеландии погиб в Украине

"Он был таким полезным, таким заботливым, особенно для новичков, вы знаете, он боролся за них. Он довольно открытый, и он мудр как для своего возраста, я считаю. Потому что он выжил целых два года в Украине и все еще брал новичков под свое крыло, помогал им... Он заботился обо всех", – добавила мать погибшего воина.

На видео, снятом перед смертью, Шан-Ле сказал, что собирается остаться служить еще на год, пока не закончится его трехлетний контракт.

Доброволец из Новой Зеландии погиб в Украине

"Но не беспокойтесь обо мне, просто живите своей жизнью, наслаждайтесь своим временем, я, вероятно, в конце концов вернусь. Мы на ротации, так что я должен быть в безопасности по крайней мере в течение следующих нескольких месяцев. В любом случае, наслаждайтесь временем, увидимся, когда я на вас посмотрю", – сказал Шан-Ле в видео, которое показала его мать.

По данным 1News, сообщения в социальных сетях указывали, что он погиб в Харьковской области в начале апреля 2025 года, но друг бойца сказал, что на самом деле неясно, где находится его тело.

Шан-Ле Кернс стал четвертым новозеландцем, погибших в борьбе с российскими оккупантами в Украине.

Доброволец из Новой Зеландии погиб в Украине

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину от российского агрессора и спасая побратимов, на передовой погиб доброволец Антонио Тони Герцег родом из Хорватии. Профессиональный военный, офицер французской армии воевал в рядах 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, был командиром подразделения.

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