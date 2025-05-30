'Всегда будем помнить': на войне в Украине погиб 26-летний доброволец из Новой Зеландии. Фото

В Украине на войне погиб молодой доброволец Шан-Ле Кернс из Новой Зеландии. Он два года спасал раненных с поля боя и заботился о менее опытных воинах из эвакуационного подразделения, которые были в его подчинении.

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Защитнику навсегда осталось 26 лет. Об этом в соцсети X сообщил Василий Мирошниченко, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австралии, а также по совместительству в Новой Зеландии.

"С глубокой грустью я получил известие о том, что Шан-Ле Кернс погиб, сражаясь за свободу Украины. Мои искренние соболезнования семье Шана и его друзьям. Моя страна навсегда останется благодарной за Шана, за других новозеландцев, за австралийцев и за всех граждан, которые встают на защиту Украины, даже рискуя собственной жизнью. Мы всегда будем помнить Шана. Мы никогда его не забудем", – написал дипломат.

Семья добровольца подтвердила его смерть в Украине, дав комментарии изданию 1News. Мать военнослужащего уточнила, что ее сын прошел боевую подготовку, но не воевал, а спасал жизни раненных.

"Ему нравилось то, что он делал. Он спасал жизни… Затем он вернулся, чтобы спасти еще больше, когда на него сбросил гранату дрон", – рассказала Элис Кернс.

По ее словам, на данном этапе тело Шан-Ле не удалось вернуть домой, оно находится на вражеской территории. Семья сотрудничает с The Weatherman Foundation, занимающейся поиском пропавших без вести в Украине иностранных военных, чтобы помочь с отправкой образцов ДНК.

"Они [Украина] пытались спасти его, но безуспешно. Они сказали нам, что в лучшем случае пройдет шесть месяцев, прежде чем что-либо можно будет сделать", – рассказала Элис Кернс.

Понимая, что это будет долговременный процесс, женщина призналась, что после трагических новостей ей помогает держаться работа. Также она очень гордится достижениями сына во время пребывания в Украине и, как он того просил, хотела бы продолжать жить лучшей жизнью, какой только может, чтобы "отдать ему должное".

"Он был таким полезным, таким заботливым, особенно для новичков, вы знаете, он боролся за них. Он довольно открытый, и он мудр как для своего возраста, я считаю. Потому что он выжил целых два года в Украине и все еще брал новичков под свое крыло, помогал им... Он заботился обо всех", – добавила мать погибшего воина.

На видео, снятом перед смертью, Шан-Ле сказал, что собирается остаться служить еще на год, пока не закончится его трехлетний контракт.

"Но не беспокойтесь обо мне, просто живите своей жизнью, наслаждайтесь своим временем, я, вероятно, в конце концов вернусь. Мы на ротации, так что я должен быть в безопасности по крайней мере в течение следующих нескольких месяцев. В любом случае, наслаждайтесь временем, увидимся, когда я на вас посмотрю", – сказал Шан-Ле в видео, которое показала его мать.

По данным 1News, сообщения в социальных сетях указывали, что он погиб в Харьковской области в начале апреля 2025 года, но друг бойца сказал, что на самом деле неясно, где находится его тело.

Шан-Ле Кернс стал четвертым новозеландцем, погибших в борьбе с российскими оккупантами в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину от российского агрессора и спасая побратимов, на передовой погиб доброволец Антонио Тони Герцег родом из Хорватии. Профессиональный военный, офицер французской армии воевал в рядах 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, был командиром подразделения.

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